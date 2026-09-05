Fare più passi al giorno riduce i sintomi di ansia e depressione

AGI - Per le persone affette da asma da moderato a grave, aumentare il numero di passi giornalieri può essere efficace quanto sessioni strutturate di allenamento aerobico per la gestione della malattia. Questa conclusione emerge da uno studio condotto da ricercatori dell'Università di San Paolo (USP) e pubblicato sulla rivista Pulmonology.
Che cosa dice lo studio
Lo studio ha dimostrato che entrambi gli approcci migliorano la qualità della vita, alleviano i sintomi di ansia e depressione e tengono sotto controllo l'asma a medio termine. Ciò offre a medici e pazienti alternative di trattamento non farmacologiche più flessibili, accessibili e di maggiore efficacia. Il fisioterapista David Halen Araùjo Pinheiro ha condotto la ricerca di dottorato presso la Facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo (FM-USP) in Brasile, in collaborazione con l'Unita' di Malattie delle Vie Respiratorie della Divisione di Pneumologia dell'Istituto Cardiologico dell'Hospital das Clìnicas (HC).
"In uno studio precedente, abbiamo scoperto che se un paziente cammina 7.500 passi al giorno, ha già un migliore controllo clinico dell'asma", afferma Pinheiro, attualmente ricercatore post-dottorato presso il Laboratorio di Ricerca in Fisioterapia ed Esercizio Fisico (LIFFE) dell'HC-FM-USP. Dei 480 pazienti invitati a partecipare al nuovo studio, 52 si sono iscritti al programma dopo la fase di screening. Gli interventi sono durati due mesi e una valutazione di follow-up è stata condotta quattro mesi dopo.
Per poter partecipare allo studio, i volontari con asma da moderato a grave non controllato dovevano essere fisicamente inattivi (svolgendo meno di 150 minuti di attività fisica di intensità moderata-intensa a settimana), aver ricevuto un trattamento medico per almeno sei mesi, essere clinicamente stabili (senza esacerbazioni negli ultimi 30 giorni) ed essere non fumatori.
Prima di iniziare il programma, i partecipanti hanno preso parte a una sessione educativa in presenza su argomenti quali la fisiopatologia dell'asma, il corretto utilizzo dei farmaci e i benefici dell'attività fisica. I volontari sono stati assegnati casualmente a due gruppi. Un gruppo ha iniziato a frequentare il centro sanitario due volte a settimana per sessioni di allenamento aerobico di 45 minuti su un tapis roulant sotto la supervisione di un professionista. Il secondo gruppo ha visitato il centro sanitario una volta a settimana per un massimo di 90 minuti per ricevere indicazioni, consulenza e incoraggiamento ad aumentare la propria attività fisica attraverso la camminata e la definizione di obiettivi settimanali.
L'uso dello smartwatch
Ai membri di questo gruppo è stato fornito uno smartwatch per monitorare i loro passi durante il periodo di studio. Entrambi gli interventi sono durati otto settimane. I parametri relativi all'attività fisica, al controllo clinico dell'asma, alla qualità della vita e ai sintomi di depressione e ansia sono stati misurati in tre momenti diversi: prima dell'inizio dello studio (baseline), immediatamente dopo l'intervento di otto settimane (post-intervento) e quattro mesi dopo (follow-up). Durante ciascun periodo di valutazione di sette giorni e sette notti, i volontari hanno indossato un accelerometro in vita durante il giorno per misurare i passi e un altro al polso durante la notte per valutare la qualità del sonno. I professionisti che hanno condotto le valutazioni non erano direttamente coinvolti nello studio e non sapevano a quale gruppo appartenesse ciascun partecipante. I partecipanti allo studio affetti da asma avevano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.
La maggior parte di loro erano donne in sovrappeso o con obesità di grado 1 che presentavano sintomi di ansia e depressione e una bassa qualità della vita, secondo gli autori dell'articolo. I volontari di entrambi i gruppi hanno riscontrato una riduzione dei sintomi respiratori e hanno mantenuto questi benefici per quattro mesi dopo la fine dello studio. "Entrambi gli interventi sono benefici per i pazienti e consentono un migliore controllo clinico della malattia. Inoltre, in base ai nostri risultati, nessuna delle due strategie si è dimostrata superiore all'altra", osserva Pinheiro.
"Tuttavia, l'allenamento aerobico richiede più attrezzature e deve essere supervisionato. Con la semplice camminata, invece, aumentando il numero di passi giornalieri, i pazienti tendono a gestire meglio la propria condizione e a ottenere altri benefici, come un miglioramento della qualità della vita e una riduzione dei sintomi di ansia e depressione". Dopo il periodo di intervento di due mesi, i ricercatori hanno atteso quattro mesi prima di contattare i pazienti per un follow-up. "Abbiamo agito in questo modo per non influenzarli e per permettere loro di continuare la propria vita quotidiana", spiega il ricercatore. "Dopo quattro mesi, molti pazienti del gruppo sottoposto ad allenamento aerobico hanno riferito di essersi iscritti in palestra per utilizzare il tapis roulant, mentre i pazienti del gruppo sottoposto all'intervento comportamentale hanno continuato a camminare come parte della loro routine quotidiana".