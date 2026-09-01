Così il cibo spazzatura peggiora l'infertilità maschile

AGI - Un'alimentazione di tipo 'occidentale', ricca di grassi e zuccheri, puo' aggravare gli effetti dei difetti genetici legati all'infertilita' maschile. Almeno questo e' quanto emerso da uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Universita' di Melbourne (Australia), i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human Reproduction.
La ricerca offre una nuova spiegazione del perche' uomini con le stesse mutazioni genetiche mostrino livelli di fertilita' anche molto diversi tra loro, con quadri clinici che variano da una ridotta concentrazione di spermatozoi alla loro totale assenza.
Lo studio sul gene M1AP e la dieta
Gli studiosi, guidati da Jessica Dunleavy e da Moira O'Bryan della School of BioSciences, hanno utilizzato modelli animali (topi) caratterizzati da alterazioni nel gene M1AP, uno dei fattori genetici noti nell'uomo come causa di infertilita' maschile.
Confrontando diversi gruppi, i ricercatori hanno osservato che sia la mutazione genetica sia la dieta occidentale riducono indipendentemente la fertilita'. Tuttavia, la combinazione dei due elementi genera un impatto significativamente peggiore rispetto alla somma dei singoli fattori. I topi esposti a entrambi i fattori di rischio hanno prodotto meno prole e hanno mostrato una qualita' dello sperma marcatamente inferiore.
Il ruolo dello stile di vita e le prospettive future
"Il nostro studio suggerisce che i fattori legati allo stile di vita, come l'alimentazione, possano contribuire alle differenze nella gravita' della patologia", spiega Dunleavy.
"Se la genetica stabilisce una predisposizione e una base di partenza ridotta per la fertilita', lo stile di vita sembra influenzarne la gravita' finale. Cio' significa che migliorare la dieta o le esposizioni ambientali potrebbe contribuire a migliorare i parametri di fertilita'" aggiunge.
Pur sottolineando che si tratta di uno studio di prova di concetto condotto su modelli animali e che saranno necessari ulteriori approfondimenti sull'uomo, gli autori ritengono che questi risultati gettino le basi per approcci terapeutici e preventivi sempre piu' personalizzati nella medicina della riproduzione.