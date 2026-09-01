Alimentazione e gravidanza:come la vitamina B12 protegge il bimbo
Perché anche il papà deve fare attenzione alla vitamina B12 prima della gravidanza?
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Perché anche il papà deve fare attenzione alla vitamina B12 prima della gravidanza?

La salute del nascituro non è solo una questione materna. La quantità di vitamina B12 nel sangue del padre e della madre prima del concepimento può fare la differenza
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AGI - Livelli più elevati di vitamina B12 nei genitori prima del concepimento e concentrazioni più elevate di acido folico nei globuli rossi della madre durante le prime fasi della gravidanza sono associati a un minor rischio di malformazioni congenite nel nascituro. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Fudan e pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Internal Medicine.

I dati e la metodologia della ricerca

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I ricercatori hanno analizzato i dati di due campioni distinti:

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  • 3.032 coppie che hanno fornito campioni ematici entro 4 mesi prima del concepimento;

  • 17.765 donne sottoposte a test ematici entro il quarto mese di gestazione.

Lo studio ha misurato i livelli di vitamina B12 e di folati per valutarne la correlazione con le anomalie congenite identificate tra nati vivi, nati morti e interruzioni di gravidanza dovute a patologie fetali.

Più protezione con B12 e acido folico

Dall'analisi è emerso che:

  • Livelli elevati di vitamina B12 materna e paterna nel periodo preconcezionale riducono la prevalenza stimata di malformazioni;

  • Adeguati livelli di folati nei globuli rossi della madre all'inizio della gestazione garantiscono un'analoga protezione per il feto.

Secondo gli autori, i risultati confermano l'importanza cruciale della nutrizione preconcezionale e periconcezionale di entrambi i genitori per la salute del bambino.

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