I dolcificanti sono collegati a ictus e infarti

AGI - I dolcificanti comuni, utilizzati in prodotti come gomme da masticare, dentifrici, marmellate, yogurt e gelati, sono collegati a un aumento del rischio di ictus, infarti e morte. Lo riporta il Guardian.
Lo xilitolo è un alcol zuccherino presente in alcuni alimenti naturali in quantità molto basse. Viene anche aggiunto – spesso in quantità mille volte superiori – per dolcificare artificialmente alimenti, bevande e prodotti per l'igiene orale. Nonostante il suo uso in crescita, gli effetti a lungo termine dello xilitolo sulla salute non erano mai stati studiati ampiamente. Almeno fino a ora.
Lo studio degli scienziati berlinesi
I ricercatori della Charité University Hospital di Berlino hanno scoperto che alti livelli di xilitolo nel sangue sono associati a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari maggiori avversi. I risultati sono stati presentati a Monaco al congresso annuale della European Society of Cardiology (ESC), la più grande conferenza cardiologica del mondo. Il team ha analizzato i dati di 17.710 persone, confrontando il 25 per cento che ha riportato livelli più alti di xilitolo nel sangue con il 25 per cento che ha invece livelli più bassi. Chi aveva la quantità più alta aveva il 57 per cento di probabilità in più di morire o subire un infarto o un ictus rispetto a chi ne aveva meno, entro sei anni. Anche dopo 30 anni, avevano ancora il 18 per cento di probabilità in più di aver avuto uno di questi eventi cardiaci. Considerando anche i dati dei quartili intermedi, i risultati di entrambe le coorti suggerivano una relazione dose-dipendente: più alti erano i livelli di xilitolo nel sangue, più alta era la frequenza degli eventi cardiovascolari. Inoltre, i ricercatori hanno mostrato che c’era un aumento costante degli eventi cardiovascolari con lo xilitolo indipendentemente dalle caratteristiche di base, come età e sesso.
Lo xilitolo e le malattie cardiache
L'autore dello studio, il dottor Marco Witkowski, della Charité University Hospital di Berlino, ha detto che i risultati si basano su ricerche che avevano sollevato preoccupazioni sullo xilitolo. “In studi precedenti, abbiamo mostrato che lo xilitolo può aumentare la capacità delle piastrine di formare coaguli”. Witkowski e i suoi colleghi hanno anche scoperto che alti livelli di xilitolo nel sangue erano collegati a eventi cardiaci avversi in persone ad alto rischio su un periodo di tre anni. “Gli edulcoranti artificiali sono consumati da persone che pensano siano più salutari dello zucchero e sono generalmente considerati sicuri dalle agenzie di regolamentazione” ha aggiunto. “I nostri risultati a lungo termine nella popolazione generale evidenziano quanto poco sappiamo sulla sicurezza cardiovascolare dello xilitolo e indicano che sono necessari ulteriori studi, specialmente dato che la quantità di xilitolo nei prodotti continua ad aumentare.”
Le ipotesi dei ricercatori
Dell Stanford, dietista senior dell'organizzazione benefica British Heart Foundation, ha sottolineato che i rischi per la salute del cuore si accumulano nel tempo ed è fondamentale assicurarsi che ciò che viene aggiunto agli alimenti non contribuisca a questi rischi. Stanford ha precisato: “Dolcificanti artificiali come lo xilitolo si trovano in molti cibi e bevande, e le persone potrebbero pensare siano la scelta più salutare, quindi ne consumano più di quanto credono. Questo studio si aggiunge a un numero crescente di prove che i dolcificanti artificiali potrebbero avere un impatto sulla nostra salute". E ha concluso: "È importante sottolineare che si tratta di uno studio osservazionale, il che significa che può solo mostrare un'associazione tra livelli più alti di xilitolo ed eventi cardiovascolari, e non dimostrare che lo xilitolo li abbia causati direttamente, e sono necessarie ulteriori ricerche. Ma non significa che si possa aumentare lo zucchero, perché dobbiamo comunque ridurre l'assunzione di zuccheri liberi. Questo studio ci ricorda che tutti dobbiamo ridurre il consumo di cibi e bevande processati, spesso ricchi di zucchero, sale o dolcificanti, e concentrarci su una dieta equilibrata per proteggere il nostro cuore”.