Siccità aumenta la diffusione di virus West Nile e altre malattie

AGI - La siccità, sempre più grave a causa del riscaldamento globale, sta favorendo la diffusione di malattie infettive come colera e virus West Nile. In un articolo di revisione pubblicato su Trends in Ecology & Evolution, l'ecologo Pieter Johnson dell'Università del Colorado a Boulder (CU Boulder) e la sua collaboratrice Tara Stewart Merrill del Cary Institute of Ecosystem Studies rivelano come le condizioni di siccità potrebbero rendere gli esseri umani e la fauna selvatica più vulnerabili a determinate malattie infettive, nonostante molti parassiti e organismi portatori di malattie dipendano fortemente dall'acqua per sopravvivere.
"Il cambiamento climatico non si limita a rendere la Terra più calda o più secca", ha affermato Johnson, professore del Dipartimento di Ecologia e Biologia Evolutiva. "Questo fenomeno rende la siccità più variabile e meno prevedibile. Questa imprevedibilità sta diventando una delle sfide principali per la comprensione e la gestione dei virus e delle malattie negli ecosistemi naturali." Negli ultimi decenni, oltre il 77 per cento delle terre emerse ha subito periodi di siccità, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti occidentali, la peggiore megasiccità degli ultimi 1.200 anni ha prosciugato bacini idrici cruciali come il lago Mead, riducendoli a solo un terzo della loro capacità. L'aumento delle temperature, causato dai cambiamenti climatici, sta rendendo la siccità più frequente, più intensa e più diffusa.
Il paradosso dei virus a diffusione acquatica
Sebbene molte malattie infettive si trasmettano attraverso l'acqua o tramite ospiti come le zanzare, che dipendono dall'acqua per riprodursi, la siccità non fa semplicemente scomparire queste malattie. Ad esempio, studi precedenti hanno dimostrato che i fenomeni di siccità periodici in Florida hanno aumentato la diffusione del virus dell'encefalite di St. Louis, che viene trasmesso all'uomo tramite zanzare infette. Johnson ha notato per la prima volta questi cambiamenti nei modelli di diffusione delle malattie mentre studiava i parassiti acquatici in California, che causano lo sviluppo di arti aggiuntivi nelle rane infette, rendendole a loro volta più vulnerabili ai predatori. Quando una grave siccità colpì lo stato nel 2014, Johnson e il suo team notarono che la riduzione degli stagni costringeva gli anfibi a concentrarsi nei corpi idrici rimanenti, con conseguenti infezioni più gravi tra le rane e tassi di infezione più elevati.
"Questo ci ha incuriosito - ha affermato Johnson - e ci ha spinto a chiederci perché la mancanza d'acqua a volte uccida gli agenti patogeni, mentre in altri casi li amplifichi. Sembra che gli effetti della siccità sull'andamento delle malattie non siano lineari". Per comprendere meglio come questo preoccupante fenomeno influisca sulla trasmissione delle malattie, Johnson e Stewart Merrill hanno sintetizzato quasi cento studi precedenti e identificato i principali meccanismi attraverso i quali le malattie infettive possono reagire alla siccità. Una delle principali vie di trasmissione è quella secondo cui, con il prosciugamento di fiumi e stagni, gli animali sono costretti a radunarsi attorno alle poche fonti d'acqua e agli habitat rimasti. Questi luoghi possono diventare focolai di trasmissione di parassiti, come è accaduto con le rane in California.
I patogeni che sopravvivono fuori dall'acqua
La siccità può anche favorire la proliferazione di alcuni parassiti e vettori di malattie adattati a condizioni climatiche avverse. In Nord America, malattie trasmesse dalle zanzare come il virus West Nile e l'encefalite di St. Louis sono diventate più diffuse, in parte perché la diminuzione dei livelli idrici ha ridotto la presenza di organismi acquatici come le larve di libellula, che si nutrono di larve di zanzara. Per prevedere quali agenti patogeni potrebbero prevalere o soccombere con l'intensificarsi della siccità, Johnson ha identificato le caratteristiche che potrebbero determinarne il successo. Gli agenti patogeni in grado di infettare una varietà di ospiti, come l'influenza aviaria, hanno maggiori probabilità di successo rispetto a quelli specializzati che infettano una sola specie, come il morbillo. Quelli in grado di sopravvivere al di fuori degli ambienti acquatici e di raggiungere gli animali terrestri avranno un vantaggio rispetto a quelli confinati alle specie acquatiche.