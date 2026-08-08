Con l'IA si potranno fare le analisi del sangue a distanza

AGI - Un nuovo dispositivo portatile, che utilizza l'IA per le analisi del sangue, potrebbe consentire di monitorare la salute dei pazienti a casa tramite un'app. Algocyte, spin-off del King's College di Londra, ha sviluppato un piccolo dispositivo per l'analisi del sangue che si connette tramite Bluetooth e utilizza l'intelligenza artificiale per ricostruire un quadro completo dello stato di salute di un individuo nel tempo.
Questo strumento per le analisi del sangue potrebbe rivelarsi particolarmente utile per i pazienti che necessitano di un monitoraggio regolare, come ad esempio coloro che si sottopongono a chemioterapia, i quali attualmente si affidano a frequenti visite in ospedale o dal medico di base per gli esami del sangue.
Come funziona il nuovo dispositivo che utilizza l'IA?
I pazienti prelevano piccoli campioni di sangue, tramite metodi minimamente invasivi come la puntura del dito, che vengono poi inseriti nel dispositivo. Invece di inviare il campione di sangue a un laboratorio, dei sensori ne misurano le proprietà, che vengono analizzate utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per generare risultati delle analisi del sangue che possono essere condivisi digitalmente con i medici.
Il dottor Hector Zenil, fondatore e CEO di Algocyte e professore di ingegneria sanitaria al King's College di Londra, ha dichiarato: "Questo risultato dimostra come il mondo accademico e quello industriale possano collaborare per generare un impatto sociale significativo. Il mondo accademico promuove la ricerca fondamentale in ambito sanitario, sulle malattie e sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alla biologia cellulare e molecolare. L'industria traduce questi progressi in tecnologie scalabili. Questa tecnologia potrebbe avere un impatto concreto sui numerosi pazienti sottoposti a trattamenti che trarrebbero beneficio da un monitoraggio ematico regolare, come la chemioterapia o l'assunzione di farmaci come la clozapina, che richiedono un attento controllo dei livelli delle cellule ematiche a causa di potenziali effetti collaterali o complicazioni".