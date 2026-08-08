Farmaco dimagrante può prevenire malattie cardiovascolari

AGI - Uno studio pubblicato su The BMJ ha rilevato che l'aggiunta del farmaco anti obesità Mounjaro (tirzepatide) alla terapia standard per i pazienti con diabete di tipo 2 e malattie cardiache è associata a un minor rischio di eventi cardiovascolari maggiori, come infarto o ictus.
Studi randomizzati e osservazionali hanno dimostrato la non inferiorità del tirzepatide rispetto a un altro agonista del recettore GLP-1, il dulaglutide, per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE), una misura combinata di infarto miocardico, ictus e morte per qualsiasi causa.
Gli effetti del farmaco
Tuttavia, le evidenze sugli effetti dell'aggiunta del tirzepatide alla terapia standard sono più limitate, il che genera incertezza sia per le autorità regolatorie che per i medici. Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno analizzato i dati di pratica clinica provenienti da due database di richieste di rimborso di assicurazioni sanitarie statunitensi tra maggio 2022 e maggio 2025. Il loro obiettivo era stimare gli effetti cardiovascolari dell'aggiunta di tirzepatide alla terapia standard per pazienti con diabete di tipo 2, un indice di massa corporea di almeno 25 e cardiopatia conclamata, confrontando i risultati con quelli ottenuti con sitagliptin, un altro farmaco per il diabete.
Il test sui pazienti con diabete di tipo 2
La sitagliptina è stata scelta come placebo neutro sulla base di diversi studi che non hanno mostrato alcun effetto sugli esiti cardiovascolari. L'esito principale di interesse era la riduzione degli eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE), monitorata dal primo giorno di trattamento fino a un anno, o fino a quando il paziente non interrompeva o cambiava trattamento, oppure non si disiscriveva dal piano sanitario.
Sono stati presi in considerazione fattori quali età, sesso, etnia, indice di massa corporea, precedenti problemi cardiaci, altre patologie croniche e uso di farmaci, ed è stata utilizzata una tecnica chiamata ponderazione della sovrapposizione del punteggio di propensione per bilanciare le differenze tra i due gruppi e trarre conclusioni più affidabili. Nell'analisi sono stati inclusi complessivamente 52.971 individui (età media 70 anni; 51 per cento donne), di cui 35.353 hanno iniziato il trattamento con tirzepatide e 17.618 con sitagliptin.
I risultati della sperimentazione
A distanza di un anno, il rischio di MACE era del 2,9 per cento nel gruppo trattato con tirzepatide e del 4,4 per cento nel gruppo trattato con sitagliptin (una riduzione relativa del 32 per cento), e i ricercatori stimano che per ogni 70 pazienti che iniziano il trattamento con tirzepatide, si potrebbe prevenire un caso di MACE. Per quanto riguarda i singoli componenti degli eventi cardiovascolari maggiori (MACE), la tirzepatide è risultata associata a un rischio di infarto miocardico inferiore del 33 per cento rispetto alla sitagliptina, mentre per l'ictus ischemico non si sono osservate differenze significative. Anche le infezioni che hanno richiesto il ricovero ospedaliero sono risultate inferiori con il tirzepatide (un ricovero evitato ogni 48 pazienti), così come i decessi correlati all'infezione (un decesso evitato ogni 200 pazienti) e i decessi per qualsiasi causa (un decesso evitato ogni 122 pazienti).
Le limitazioni del progetto
Si tratta di uno studio osservazionale, ma i ricercatori hanno precedentemente confrontato il loro progetto, i dati e l'infrastruttura di analisi con quelli di uno studio clinico randomizzato controllato prima di trarre conclusioni su causa ed effetto. Gli autori riconoscono inoltre diverse limitazioni, tra cui un periodo di follow-up relativamente breve, che potrebbe sottostimare gli effetti cardiovascolari e di sicurezza a lungo termine, una possibile errata classificazione della durata del trattamento o degli esiti, e il fatto che i risultati potrebbero non essere applicabili ad altri sistemi sanitari o a pazienti senza patologie cardiovascolari conclamate. Tuttavia, concludono: "Questo studio dimostra come le evidenze derivanti da studi clinici e dalla pratica clinica possano stimare il beneficio cardiovascolare atteso dall'inizio della terapia con tirzepatide in aggiunta al trattamento standard di base e fornire informazioni utili per un processo decisionale condiviso".