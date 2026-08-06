Aifa su due tipi di contraccettivi, lieve aumento rischio tumore

AGI - L'Aifa ha diffuso una nota di sicurezza sui contraccettivi a base di desogestrel e etonogestrel perché aumentano leggermente il rischio di tumori al cervello. L'Agenzia italiana del Farmaco ha spiegato che gli studi hanno evidenziato un aumento del rischio di meningioma nelle donne che assumono a lungo questo tipo di metodi ormonali composti da soli progestinici.
I due contraccettivi
Il desogestrel è usato nelle mini-pillole orali assunte ogni giorno, mentre l'etonogestrel è il principio attivo dell'impianto sottocutaneo a lunga durata e dell'anello vaginale. Complessivamente, si stima che si verifichi circa un caso aggiuntivo di meningioma ogni 67.300 donne trattate con desogestrel, spiega l'Aifa.
Nella nota informativa rivolta ai medici, si spiega che "recenti evidenze epidemiologiche hanno evidenziato un lieve aumento del rischio di meningioma associato all'uso corrente e prolungato (da un anno in su) di tali medicinali" e si "richiama l'attenzione sulla necessità di monitorare eventuali segni e sintomi suggestivi di meningioma, di non utilizzare tali medicinali nelle donne con meningioma o anamnesi di meningioma e di interrompere il trattamento in caso di diagnosi dello stesso".
Le informazioni sul prodotto saranno aggiornate per includere il meningioma come effetto indesiderato e si ricorda agli operatori sanitari l'importanza di segnalare le sospette reazioni avverse per garantire un monitoraggio continuo della sicurezza dei farmaci e la tutela della salute dei pazienti.
Le donne trattate con desogestrel o etonogestrel devono essere monitorate per la comparsa di segni e sintomi di meningioma. In caso di diagnosi di meningioma, l'assunzione di desogestrel o etonogestrel deve essere interrotta.
Chi rischia di più
Il rischio può essere più elevato nelle donne precedentemente esposte all'utilizzo di progestinici già noti per essere associati a un aumento del rischio di meningioma (ad esempio ciproterone, nomegestrolo, medrossiprogesterone e clormadinone); ciò deve essere considerato prima di iniziare il trattamento con desogestrel o etonogestrel. Desogestrel e etonogestrel, da soli o in associazione con etinilestradiolo, sono indicati per la contraccezione e sono disponibili in compresse per uso orale, per via vaginale (anello vaginale) o come impianto sottocutaneo.
Desogestrel viene metabolizzato in etonogestrel. Il meningioma è un tumore raro, per lo più benigno, che si sviluppa dalle meningi. I segni e i sintomi clinici del meningioma possono essere aspecifici e includere alterazioni della vista, perdita dell'udito o acufeni, perdita dell'olfatto, cefalea progressivamente ingravescente, perdita di memoria, crisi epilettiche o debolezza agli arti.