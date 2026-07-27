La semaglutide può aumentare il rischio di perdita dei capelli

AGI - Uno studio pubblicato su The BMJ ha rivelato che i farmaci contro l’obesità come la semaglutide sono associati a un aumento del rischio di perdita di capelli (alopecia) negli adulti affetti dal diabete di tipo 2. Sebbene il rischio assoluto sia basso, la consapevolezza di questo potenziale effetto può contribuire a orientare le decisioni terapeutiche, affermano i ricercatori.
L’alopecia è stata segnalata come possibile effetto collaterale degli agonisti del recettore GLP-1, in particolare semaglutide e tirzepatide. Tuttavia, mancano studi che valutino il rischio di alopecia associato agli agonisti del recettore GLP-1 rispetto ad altri farmaci per il diabete.
I dati dello studio
Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno utilizzato i dati elettronici dei pazienti del sistema sanitario dell’Università della Pennsylvania (Penn Medicine) per confrontare i tassi di alopecia negli adulti con diabete di tipo 2 che hanno iniziato ad assumere agonisti del recettore GLP-1 come la semaglutide o altri tipi di farmaci per il diabete noti come inibitori SGLT-2 o inibitori DPP-4.
Complessivamente, tra gennaio 2019 e settembre 2024, sono stati confrontati 12.004 pazienti in trattamento con agonisti del recettore GLP-1 con 15.221 pazienti in trattamento con inibitori SGLT-2, e ulteriori 11.964 pazienti in trattamento con GLP-1 con 11.233 pazienti in trattamento con inibitori DPP-4.
Confronto tra i pazienti
Rispetto agli utilizzatori di inibitori SGLT-2, gli utilizzatori di agonisti del recettore GLP-1 erano più giovani (età media 58 vs 65), avevano un indice di massa corporea più elevato (36,2 vs 32,3) e tassi inferiori di malattie cardiovascolari e renali croniche.
Analogamente, gli utilizzatori di GLP-1 erano più giovani (età media 58 vs 67) e avevano un indice di massa corporea più elevato (36,2 vs 31,3) rispetto agli utilizzatori di inibitori DPP-4.
Rischio di alopecia
Dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti quali età, sesso, etnia, condizioni preesistenti, uso di altri farmaci e indice di massa corporea, l’uso di agonisti del recettore GLP-1 è risultato associato a un rischio di alopecia superiore del 37 per cento rispetto all’uso di inibitori SGLT-2 (6,91 contro 5,04 per 1.000 anni-persona) e a un rischio superiore del 68 per cento rispetto all’uso di inibitori DPP-4 (6,53 contro 3,89 per 1.000 anni-persona).
Ulteriori analisi hanno indicato che l’associazione era specifica per l’alopecia non cicatriziale (in cui i follicoli piliferi rimangono intatti, lasciando la possibilità di ricrescita) con un rischio aumentato del 53 per cento e del 72 per cento rispetto agli inibitori SGLT-2 e agli inibitori DPP-4, rispettivamente.
Possibili cause
Gli autori sottolineano che una rapida perdita di peso è un fattore scatenante ben noto della caduta dei capelli e può anche portare a carenze di ferro o zinco, che interrompono il ciclo di crescita dei capelli. Anche i cambiamenti ormonali potrebbero essere rilevanti, osservano, sebbene siano necessari ulteriori studi per chiarire i meccanismi sottostanti.
Limiti e conclusioni
Riconoscono inoltre diverse limitazioni dello studio. Ad esempio, la mancanza di informazioni cliniche ha limitato la loro capacità di valutare dettagli quali la gravità, l’estensione, la durata e la reversibilità dell’alopecia dopo l’interruzione del trattamento. Non possono nemmeno escludere la possibilità che altri fattori non misurati possano aver influenzato i risultati.
Tuttavia, affermano che si è trattato di uno studio rigoroso basato su dati di alta qualità provenienti da un’ampia coorte rappresentativa e che i risultati sono rimasti coerenti anche dopo ulteriori analisi, suggerendo quindi che siano affidabili.
Pertanto, concludono: “I nostri risultati ampliano i precedenti segnali aneddotici di sicurezza e forniscono prove più sistematiche per accrescere la consapevolezza clinica di questo potenziale effetto avverso”. (AGI) Gianmarco Po