Allenamento, il trucco del cioccolato che aumenta la resistenza

AGI - Annusare l'odore di cioccolato prima di un allenamento aiuta ad affrontare l'allenamento stesso. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Physiology.
"Esporre uomini moderatamente allenati all'odore di cioccolato immediatamente prima e tra le serie di esercizi di resistenza ha aumentato significativamente il loro volume di allenamento complessivo senza incrementare la percezione dello sforzo", ha affermato l'autore senior, il dottor Mohamed Nashrudin bin Naharudin, professore assistente presso la Facoltà di Scienze dello Sport e dell'Esercizio dell'Università della Malesia. "Osservare un aumento sostanziale delle ripetizioni senza che gli atleti percepiscano uno sforzo maggiore è un risultato psicobiologico affascinante."
Il campione di partecipanti allo studio era composto da 23 uomini sani, moderatamente allenati, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Suddivisi in tre gruppi, a ciascuno è stato offerto uno dei tre campioni di odore: cioccolato fondente fuso contenente il 90 per cento di cacao, cioccolato al latte fuso contenente il 60 per cento di cacao o un campione d'acqua come controllo. "Sappiamo - ha affermato Nashrudin Naharudin - che l'olfatto è profondamente connesso alle reti cerebrali dell'appetito e delle emozioni, ma sorprendentemente, nessuno studio ha mai analizzato sistematicamente l'interazione a tre tra olfatto, appetito e reale capacità di esercizio fisico di resistenza".
Come si è svolto lo studio e gli effetti sull'appetito
I partecipanti non avevano mangiato per almeno 10 ore prima di eseguire le estensioni delle gambe, un esercizio di allenamento con i pesi che consiste nel sedersi ed estendere la parte inferiore delle gambe per sollevare un peso verso l'alto. La prestazione nelle estensioni delle gambe è stata valutata prima e durante l'allenamento. Prima dell'allenamento per le gambe, sono stati riportati i livelli di fame, sazietà, desiderio di mangiare e intenzione di mangiare nel prossimo futuro. Durante le serie sono stati misurati solo la fame e il desiderio di mangiare, ciascuno dopo 30 secondi di esposizione a un campione olfattivo.
Queste misurazioni hanno dimostrato che entrambi i tipi di cioccolato hanno avuto effetti chiari ma differenti sui parametri legati all'appetito. Rispetto al campione di controllo con acqua e al campione di cioccolato al latte, annusare il cioccolato fondente ha costantemente portato i partecipanti a riferire meno fame, minore desiderio e intenzione di mangiare e maggiore senso di sazietà prima dell'esercizio. Questo odore ha soppresso l'appetito principalmente riducendo la fame e aumentando il senso di sazietà. Al contrario, coloro che hanno annusato il campione di cioccolato al latte hanno riportato una maggiore piacevolezza dell'odore rispetto al cioccolato fondente e al campione con acqua, ma nessun cambiamento nella fame o nell'appetito.
Il legame tra l'olfatto e il miglioramento delle prestazioni
Annusare campioni di cioccolato ha influenzato non solo i parametri legati all'appetito, ma anche le prestazioni.
"Annusare - ha affermato Nashrudin Naharudin - l'odore di cioccolato fondente al 90 per cento ha aggiunto circa 18 ripetizioni in più agli esercizi di estensione delle gambe dei partecipanti, mentre l'odore di cioccolato al latte al 60 per cento ne ha aggiunte circa nove rispetto al gruppo di controllo che ha sentito solo l'odore dell'acqua".