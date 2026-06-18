Intelligenza artificiale, la psicologia e i pazienti

AGI - Intelligenza artificiale e psicologia. Secondo un sondaggio dell'American Psychological Association, oltre tre quarti degli psicologi riferiscono che i loro pazienti discutono di intelligenza artificiale in terapia, utilizzando la tecnologia per cercare ulteriore supporto per la propria salute mentale, per ottenere una diagnosi o per migliorare le amicizie e le relazioni intime. L'indagine "Chatbot e salute mentale", condotta dall'Apa su oltre 1.200 psicologi abilitati negli Stati Uniti, ha rilevato che molti pazienti sembrano integrare il loro rapporto con un professionista della salute mentale con consigli forniti dall'intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale per diagnosi e supporto
Quasi due psicologi su cinque (39 per cento) hanno avuto conversazioni con pazienti che hanno utilizzato l'IA per autodiagnosticarsi, mentre circa un terzo degli psicologi ha affermato che i propri pazienti si rivolgono all'IA per ottenere aiuto con l'autodisciplina, le affermazioni positive o i promemoria comportamentali (34 per cento), per essere supportati nel loro trattamento (33 per cento) e per fungere da ulteriore professionista della salute mentale (35 per cento).
Diffusione dell'uso dei chatbot
Questo dato potrebbe non riflettere appieno la portata del fenomeno delle persone che si rivolgono ai chatbot per consigli sulla salute mentale o per compagnia, poiché l'indagine rileva solo le interazioni degli psicologi con i loro pazienti. Molte più persone potrebbero utilizzare i chatbot basati sull'intelligenza artificiale per ottenere consigli sulla salute mentale senza la supervisione di un professionista del settore.
Limiti dei chatbot secondo l'APA
"I chatbot, generalmente accessibili, sembrano offrire la via più semplice per chi ha bisogno di supporto per la salute mentale: sono fin troppo disponibili, facilmente reperibili e accessibili anche senza assicurazione. Tuttavia, non possiedono la stessa capacità di cogliere le sfumature o di individuare potenziali segnali di allarme come i professionisti umani", ha affermato Arthur C. Evans Jr., PhD, CEO dell'APA. "Prima di affidarsi a questi strumenti per la propria salute mentale, è fondamentale comprenderne il funzionamento e saper valutare criticamente i consigli che forniscono."
Interazioni sociali con l'intelligenza artificiale
L'indagine ha anche indicato che i pazienti potrebbero considerare l'IA più di un semplice strumento terapeutico; gli psicologi hanno riferito di avere pazienti che interagivano con i chatbot per divertimento (33 per cento), amicizia (22 per cento) e relazioni intime (13 per cento).
Percezione di supporto dai chatbot
Tra gli psicologi i cui pazienti avevano conversazioni continue con i chatbot, più di due terzi (68 per cento) hanno affermato di aver parlato con i pazienti o di aver notato che questi si sentivano supportati o compresi da un chatbot e due su cinque (41 per cento) hanno affermato che i loro pazienti utilizzavano i chatbot per rafforzare sane strategie di coping.
Effetti negativi e dipendenza
Tuttavia, l'interazione con i chatbot ha anche evidenziato alcuni effetti collaterali negativi: il 36 per cento degli psicologi ha affermato che i propri pazienti stavano sviluppando una certa dipendenza da un chatbot e il 15 per cento ha affermato che i propri pazienti stavano sviluppando distorsioni cognitive o deliri.
Opinioni contrastanti tra gli psicologi
Gli psicologi hanno espresso opinioni contrastanti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il supporto alla salute mentale. Poco più della metà (54 per cento) si è dichiarata favorevole all'interazione di alcuni pazienti con i chatbot, mentre il 93 per cento ha espresso preoccupazioni riguardo all'utilizzo di questa tecnologia da parte di determinati pazienti.
Rischi e preoccupazioni sull'uso dei chatbot
Ciò potrebbe essere dovuto al timore che i chatbot possano causare danni inaspettati a utenti vulnerabili. Quasi tutti gli psicologi intervistati (97 per cento) hanno affermato che i chatbot potrebbero inavvertitamente rafforzare comportamenti negativi o convinzioni deliranti, il 94 per cento ha dichiarato che i chatbot attuali non sono in grado di trattare le patologie con la dovuta sensibilità e l'89 per cento ha affermato che i chatbot potrebbero inavvertitamente incoraggiare l'autolesionismo.
Posizione ufficiale dell'APA
L'APA ribadisce che l'intelligenza artificiale non è un sostituto sicuro o efficace per un professionista qualificato della salute mentale e deve essere utilizzata con cautela.