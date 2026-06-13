Giornata mondiale del donatore di sangue

AGI - Al via la Giornata mondiale del donatore. "Donare è l'azione più bella". Questo lo slogan scelto dal ministero della Salute e da DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del fuoco per celebrare l'evento istituita in questa data nel 2004 dalla Oms.
"Chi dona il sangue, dona la vita" è il leit motiv di DonatoriNati che ha organizzato una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. Da Palma Campania (Napoli), con la numerosa partecipazione di giovani ed istituzioni, a Roma, alla Scuola ufficiali carabinieri dove sono state oltre 100 le donazioni tra l'entusiasmo e l'emozione dei giovani ufficiali. Ad accogliere i donatori le equipe mediche del Policlinico "Agostino Gemelli" e dell'Ospedale San Filippo Neri. Tante le sacche raccolte anche presso la Questura di Avellino.
Giornata mondiale del donatore, gli altri eventi
DonatoriNati ha poi celebrato la Giornata mondiale del donatore con un grande evento interreligioso al Family Center dell'Irccs Meyer alla presenza della direzione e delle autorità, con appello alla solidarietà e alla pace dell'imam di Firenze Izzeddin Elzir, del rabbino capo di Firenze Gadi Piperno e dell'abate di San Miniato al Monte don Bernardo Gianni.
Partecipazione degli istituti e forze dell'ordine
Tantissime le sacche di sangue raccolte presso l'Istituto per ispettori "Nettuno" dove le nuove generazioni in divisa hanno scelto di seguire l'esempio della Polizia di Stato che da oltre 23 anni promuove la cultura del dono. DonatoriNati in azione anche a Pescara unitamente alla Regione Abruzzo e ad altre associazioni.
Iniziative contro la carenza di sangue
Queste iniziative si inseriscono "nel quadro delle numerose attività promosse dai DonatoriNati della Polizia di Stato per celebrare la Giornata mondiale del donatore ma anche per affrontare la carenza di sangue che si verifica durante il periodo estivo", spiega Claudio Saltari, presidente DonatoriNati Polizia di Stato.
Prossimi appuntamenti sul territorio nazionale
Oggi si replica a Perugia nel Villaggio della solidarietà, domani a Pianura (Napoli) con una iniziativa che unisce sport, solidarietà e legalità; raccolte straordinarie di sangue sono previste anche a Cosenza presso l'Ospedale Annunziata, a Reggio Emilia, a Cosenza e a Porto Empedocle. Le iniziative continueranno ancora nei prossimi giorni: il 17 giugno a Bari e a Torino presso l'Ospedale Molinette, il 19 giugno ad Alessandria presso Ospedale Santi Antonio e Biagio.