Un batterio delle mucche può ridurre le emissioni di metano
Un batterio nel fegato delle mucche può ridurre le emissioni di metano
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Un batterio nel fegato delle mucche può ridurre le emissioni di metano

La crescita nel rumine delle mucche del batterio Prevotella bryantii abbatte direttamente la produzione di metano
Mucche al pascolo (Afp)
Mucche al pascolo (Afp) 
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AGI - Una variante genetica presente nei bovini da latte potrebbe essere utilizzata come marcatore biologico per identificare gli animali a basse emissioni. A questo curioso risultato giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati della Northwest A&F University di Yangling, in Cina. Il team, guidato da Chenguang Zhang e Ye Liu, ha analizzato i dati multi-omici di 304 mucche Frisone in lattazione.

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Attraverso studi di associazione genome-wide (GWAS), i ricercatori hanno considerato il metabolita epatico 6-idrossimelatonina, che stimola la crescita nel rumine del batterio Prevotella bryantii, che abbatte direttamente la produzione di metano. Gli autori hanno scoperto che la sintesi di 6-idrossimelatonina nel fegato è legata a cinque geni candidati, tra cui ITFG2. Il silenziamento di ITFG2 attiva la via di segnalazione mTORC1, che incrementa la produzione di questo metabolita favorendo i batteri benefici nel rumine.

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"Una via metabolica del fegato - spiegano gli scienziati - influenza l'attività microbica del rumine e le emissioni di metano nei bovini da latte, offrendo target genetici e metabolici per abbattere le emissioni di gas serra". La variante genetica identificata, 5:106926534, potra' essere utilizzata come marcatore genetico nei programmi di allevamento per selezionare mucche a basso impatto ambientale. Questo approccio, concludono gli autori, potrebbe pertanto offrire una soluzione biologica e sostenibile contro il riscaldamento globale.

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