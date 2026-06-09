Scoperto un farmaco che protegge i muscoli con perdita peso

AGI - Il farmaco apitegromab contribuisce a salvaguardare la massa muscolare durante il dimagrimento con tirzepatide, favorendo il mantenimento del 54,9 per cento in più di massa magra rispetto a chi non lo assume. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'AdventHealth Translational Research Institute.
Il team, guidato da Richard Pratley, ha coinvolto 102 adulti in condizione di obesità o sovrappeso in una sperimentazione di fase 2. Nell'ambito dell'indagine, i partecipanti, che avevano avviato un percorso di trattamento con tirzepatide, sono stati seguiti per 24 settimane. A un insieme è stato somministrato apitegromab, all'altro un placebo.
I pazienti trattati con il nuovo farmaco, riportano gli autori, hanno mantenuto in media il 54,9 per cento di massa magra in più rispetto a chi ha ricevuto il placebo, migliorando nettamente la qualità del calo ponderale complessivo. I farmaci per il trattamento dell'obesità, come la tirzepatide, spiegano gli esperti, sono molto efficaci per il dimagrimento, ma possono provocare la riduzione dei muscoli scheletrici.
L'apitegromab è un medicinale inibitore della miostatina, la proteina che frena lo sviluppo muscolare. Questo lavoro suggerisce che il farmaco può contribuire a preservare la massa magra, ottimizzando e migliorando la composizione finale del peso perso. Nei prossimi approfondimenti, concludono gli autori, sarà fondamentale considerare coorti più ampie e variegate, con e senza patologie complesse come il diabete.