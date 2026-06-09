AGI - Le famiglie italiane amano gli animali da compagnia. Nel nostro Paese ce ne sono 53,6 milioni. E' una stima fornita dai dati dell'indagine SWG per Assalco, presentati nel Rapporto Assalco-Zoomark 2026. Statistiche che confermano la solidità e la dimensione strutturale del pet ownership in Italia nel 2025. Il panorama resta fortemente diversificato: i pesci rappresentano la specie più numerosa, con oltre 25 milioni di esemplari ospitati in circa 1,7 milioni di acquari. Seguono i gatti (11 milioni) e i cani (9,1 milioni), che si confermano i principali driver del mercato pet food in termini di diffusione e rilevanza economica. Più contenuti, ma comunque significativi, i numeri relativi alle altre specie: uccelli (4,1 milioni), rettili e anfibi (2,7 milioni) e piccoli mammiferi (1,4 milioni), che contribuiscono alla segmentazione e alla specializzazione dell'offerta.
Il 54,5% delle famiglie italiane ha almeno un animale
La penetrazione degli animali da compagnia nelle famiglie italiane raggiunge il 54,5%, evidenziando una diffusione ormai strutturale del fenomeno. Il dato cresce sensibilmente in presenza di figli: arriva al 66,7% nelle famiglie con bambini piccoli e rimane superiore al 60% nelle famiglie con figli adulti conviventi. Questo conferma come la presenza dei pet sia fortemente integrata nei modelli familiari con figli, più che sostitutiva rispetto ad altre dinamiche demografiche. Tra le specie, cani e gatti dominano il panorama domestico, presenti rispettivamente nel 28,7% e 26,7% delle famiglie italiane, mentre tutte le altre categorie restano su livelli inferiori al 5,5%. L'analisi per struttura familiare evidenzia differenze significative nei pattern di adozione.
Famiglie con bimbi piccoli
Rispetto alla media, le famiglie con bambini piccoli mostrano una maggiore presenza di cani (40,8% contro il 28,7% del totale famiglie), mentre i gatti risultano più diffusi nelle famiglie con figli più grandi, dove raggiungono il 33,7%. Le specie non convenzionali trovano invece maggiore spazio tra i single con figli, segmento caratterizzato da una maggiore diversificazione: i pesci arrivano all'11%, gli uccelli al 7,3%, mentre rettili e piccoli mammiferi si attestano rispettivamente al 5,7% e 4,0%. Il dato suggerisce una maggiore adattabilità di queste specie a contesti familiari in cui la gestione condivisa e la responsabilizzazione dei più giovani rappresentano un valore aggiunto.
I single
Tra i single emerge inoltre un'equilibrata presenza di cani e gatti, sfatando la tradizionale percezione di una netta preferenza felina in questo segmento. Interessante anche la dinamica di genere: tra i proprietari single di cani si registra una prevalenza maschile (25,3% uomini vs 19,7% donne), mentre tra i gatti lo squilibrio di genere risulta meno marcato, in linea con la crescita del fenomeno dei cosiddetti "cat dad". Circa un quinto delle famiglie senza animali d'affezione (il 20%) dichiara l'intenzione di accogliere un pet nei prossimi 12 mesi, segnalando un bacino di crescita rilevante per il settore. La propensione aumenta ulteriormente tra chi possiede già un animale: il 32,1% delle famiglie con pet dichiara l'intenzione di aggiungere un ulteriore animale da compagnia in futuro, evidenziando una tendenza dei nuclei familiari a convivere con più pet. Cani e gatti si confermano le specie più desiderate.