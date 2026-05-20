Studio, le e-cig alla nicotina possono aiutare a smettere

AGI - Le sigarette elettroniche a pod con sali di nicotina possono aiutare i fumatori a smettere di fumare sigarette tradizionali riducendo al tempo stesso l’esposizione a sostanze tossiche legate al tabacco. È quanto emerge da uno studio clinico randomizzato pubblicato su JAMA Network Open da Jessica Yingst e Jonathan Foulds del Penn State College of Medicine.
Probabilità tre volte superiore
Dopo sei settimane, i fumatori che utilizzavano sigarette elettroniche con nicotina avevano una probabilità tre volte superiore di smettere rispetto a chi utilizzava dispositivi identici ma privi di nicotina. Il fumo di sigaretta resta la principale causa prevenibile di morte negli Stati Uniti, nonostante il numero di fumatori sia sceso a circa il 10 per cento della popolazione nel 2024. Secondo gli autori, la combustione del tabacco produce gran parte delle sostanze responsabili di tumori e malattie cardiovascolari, mentre la nicotina, pur causando dipendenza, non rappresenta il principale agente cancerogeno.
Lo studio ha coinvolto 104 adulti che fumavano più di quattro sigarette al giorno e che avevano espresso interesse a sostituire completamente il fumo tradizionale con la sigaretta elettronica. I partecipanti sono stati assegnati casualmente a un dispositivo con il 5% di nicotina o a un dispositivo identico privo di nicotina. Per sei settimane i ricercatori hanno monitorato biomarcatori di esposizione alle tossine del tabacco nelle urine e nell’alito, oltre a desiderio di fumare, sintomi di astinenza e consumo di sigarette. Il principale indicatore valutato era l’NNAL, un biomarcatore associato a un potente cancerogeno polmonare presente esclusivamente nel tabacco.
Secondo i risultati, entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione dell’esposizione alle sostanze tossiche, ma il gruppo che utilizzava sigarette elettroniche con nicotina ha registrato riduzioni più marcate. Al termine delle sei settimane, il 36,5% dei partecipanti che utilizzavano il dispositivo con nicotina aveva smesso completamente di fumare sigarette tradizionali, contro l’11,5% del gruppo placebo.
“Per le persone che non sono riuscite a smettere con i farmaci approvati, questa ricerca suggerisce che il passaggio a una sigaretta elettronica alla nicotina è associato a una reale riduzione dell’esposizione a sostanze tossiche e favorisce la cessazione del fumo”, spiega Jessica Yingst, docente di Scienze della salute pubblica alla Penn State. Secondo gli autori, i dispositivi con sali di nicotina riescono a fornire livelli di nicotina simili a quelli delle sigarette tradizionali, riducendo il desiderio di fumare e i sintomi di astinenza.
“Il modo in cui viene somministrata la nicotina è importante”, osserva Yingst. “Le sigarette elettroniche alla nicotina soddisfano la voglia di fumare facilitando il passaggio lontano dalle sigarette combustibili”. Gli studiosi sottolineano tuttavia che il lavoro analizza soltanto gli effetti a breve termine e che saranno necessari ulteriori studi per valutare gli impatti nel lungo periodo. La ricerca è stata finanziata dal National Institute on Drug Abuse, dal National Cancer Institute, dal National Center for Advancing Translational Sciences e dalla Food and Drug Administration statunitense.