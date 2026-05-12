Fare 8.500 passi al giorno può aiutare chi è a dieta a mantenere il peso forma

AGI - Camminare circa 8.500 passi al giorno può aiutare le persone in sovrappeso o obese a mantenere il peso raggiunto dopo una dieta e a limitare il recupero dei chili persi nel tempo. Lo suggerisce uno studio coordinato da Marwan El Ghoch del Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neurologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health.
La ricerca, presentata anche al Congresso europeo sull'obesità (ECO 2026) in programma a Istanbul dal 12 al 15 maggio, evidenzia come l'aumento stabile dell'attività fisica quotidiana rappresenti una strategia semplice ed economica per consolidare i risultati ottenuti con la dieta.
La sfida del mantenimento del peso
Secondo gli autori, il principale problema nel trattamento dell'obesità non è soltanto perdere peso ma evitare di recuperarlo negli anni successivi. Circa l'80% delle persone in sovrappeso o obese che dimagriscono tende infatti a riprendere una parte o la totalità del peso entro tre-cinque anni. "La sfida più importante - e più grande - nel trattamento dell'obesità è prevenire la ripresa di peso - spiega Marwan El Ghoch -. L'individuazione di una strategia in grado di risolvere questo problema e di aiutare le persone a mantenere il nuovo peso raggiunto avrebbe un enorme valore clinico".
La revisione scientifica
Per approfondire il tema, i ricercatori italiani e libanesi hanno realizzato una revisione sistematica e una meta-analisi della letteratura scientifica disponibile. Sono stati analizzati 18 studi clinici randomizzati e, tra questi, 14 ricerche comprendenti complessivamente 3.758 persone sono state incluse nella meta-analisi finale.
Caratteristiche dei partecipanti
I partecipanti, con un'età media di 53 anni e un indice di massa corporea medio di 31 kg/m², provenivano da Paesi come Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Giappone. Gli studi confrontavano 1.987 pazienti inseriti in programmi di modifica dello stile di vita con 1.771 soggetti che seguivano soltanto una dieta oppure non ricevevano alcun trattamento specifico.
I programmi di intervento
I programmi di modifica dello stile di vita includevano indicazioni alimentari, consigli per aumentare il movimento quotidiano e monitoraggio del numero di passi effettuati ogni giorno. Le sperimentazioni prevedevano una fase iniziale di dimagrimento, della durata media di quasi otto mesi, seguita da una fase di mantenimento del peso protratta mediamente per oltre dieci mesi.
Numero di passi e perdita di peso
All'avvio delle ricerche i due gruppi mostravano livelli simili di attività fisica, con circa 7.200 passi quotidiani. Nel gruppo di controllo il numero di passi non è aumentato e non si è registrata alcuna perdita di peso significativa. Diversa la situazione nei partecipanti inseriti nei programmi di modifica dello stile di vita.
I risultati nella fase di dimagrimento
In questo gruppo il numero medio di passi giornalieri è salito fino a 8.454 al termine della fase di dimagrimento. Parallelamente, i pazienti hanno perso in media il 4,39% del peso corporeo, pari a circa quattro chilogrammi.
Il mantenimento nel tempo
I ricercatori hanno osservato che il mantenimento di un'attività fisica elevata si associava a un recupero molto limitato del peso perso. Alla conclusione degli studi, infatti, i partecipanti continuavano a effettuare oltre 8.200 passi al giorno e mantenevano una perdita media di circa tre chilogrammi rispetto all'inizio.
Il legame tra passi e rischio di ripresa
L'analisi statistica ha inoltre evidenziato un legame diretto tra incremento dei passi giornalieri e riduzione del rischio di recuperare peso. In particolare, risultava decisivo aumentare il numero di passi già durante la fase di dimagrimento e conservare lo stesso livello di attività nella fase successiva di mantenimento.
Il ruolo della dieta
Gli autori precisano però che l'aumento dei passi quotidiani non sembrava influenzare direttamente la quantità di peso perso nella fase iniziale della dieta. Secondo i ricercatori, in quel momento altri fattori, come la riduzione dell'apporto calorico, avrebbero un ruolo più determinante.
La raccomandazione finale
"I partecipanti dovrebbero essere sempre incoraggiati ad aumentare il numero di passi fino a circa 8.500 al giorno durante la fase di dimagrimento e a mantenere questo livello di attività fisica durante la fase di mantenimento per evitare di riprendere peso - sottolinea El Ghoch -. Aumentare il numero di passi a 8.500 al giorno è una strategia semplice ed economica per prevenire la ripresa di peso".