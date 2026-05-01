Alzheimer, individuato un nuovo biomarcatore del sangue

AGI - Un biomarcatore ematico, la proteina tau fosforilata 217 (pTau217), consente di individuare precocemente il punto di svolta nello sviluppo dell'Alzheimer, quando l'accumulo di amiloide innesca il danno neuronale mediato dalla tau. È quanto evidenzia un gruppo di ricercatori dell'University College London in uno studio pubblicato sulla rivista Science.
La malattia di Alzheimer si sviluppa nel corso di molti anni prima della comparsa dei sintomi, attraverso processi biologici complessi che includono accumulo di placche amiloidi, alterazioni della proteina tau, neuroinfiammazione e perdita neuronale. Un passaggio cruciale si verifica quando l'accumulo di amiloide porta alla fosforilazione della tau, segnando l'inizio del danno neuronale e del successivo declino cognitivo.
Limiti diagnostici precedenti
Fino a oggi, questa fase iniziale risultava difficile da studiare nei pazienti viventi, a causa della mancanza di strumenti diagnostici non invasivi sufficientemente specifici.
Il ruolo del biomarcatore pTau217
Il nuovo biomarcatore pTau217 permette invece di rilevare in vivo, attraverso un semplice esame del sangue, i cambiamenti patologici precoci associati alla malattia.
Implicazioni per la ricerca clinica
Secondo gli autori, l'identificazione e la validazione di questo indicatore rappresentano un passo significativo, poiché consentono di monitorare con elevata precisione la transizione tra accumulo di amiloide e danno neuronale mediato dalla tau, una fase finora poco accessibile alla ricerca clinica.
Nuove possibilità diagnostiche
Questo progresso apre nuove possibilità sia per lo studio della patologia sia per l'individuazione precoce dei pazienti.
Sfide terapeutiche future
Gli studiosi sottolineano tuttavia che restano sfide importanti. “La prossima sfida sarà sviluppare terapie in grado di interrompere direttamente l'induzione e la propagazione della patologia tau rilevata dal pTau217 plasmatico”, osservano i ricercatori.
Impatto clinico dei biomarcatori
Inoltre, l'impatto clinico di questi avanzamenti dipenderà dalla capacità di utilizzare tali biomarcatori per migliorare concretamente gli esiti per i pazienti, soprattutto quando saranno disponibili terapie preventive efficaci.
Prospettive per l'Alzheimer
Il lavoro evidenzia dunque come l'introduzione di strumenti diagnostici basati su biomarcatori ematici possa trasformare l'approccio alla malattia di Alzheimer, rendendo accessibile una fase precoce cruciale e aprendo la strada a interventi più tempestivi. (AGI)<