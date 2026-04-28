All'origine dell'Alzheimer mutazioni genetiche simili a neoplasie

AGI - Nell'Alzheimer entrano in gioco meccanismi biologici simili a quelli dei tumori: mutazioni genetiche tipiche del cancro si accumulano nelle cellule immunitarie del cervello e contribuiscono a infiammazione e neurodegenerazione. È quanto emerge da uno studio del Boston Children's Hospital pubblicato sulla rivista Cell.
La ricerca, guidata da Christopher Walsh, ha analizzato campioni cerebrali di 190 persone affette da Alzheimer confrontandoli con 121 cervelli sani. I risultati mostrano che le cellule immunitarie residenti nel cervello, le microglia, presentano un numero maggiore di mutazioni puntiformi del Dna, concentrate in specifici geni noti per essere coinvolti nello sviluppo di tumori, in particolare del sangue come leucemie e linfomi. Queste mutazioni, tuttavia, non portano alla formazione di un cancro nel cervello. Al contrario, sembrano favorire stati di attivazione anomala delle microglia, che diventano più proliferative e producono un ambiente infiammatorio. Questo ambiente ostile contribuisce alla morte dei neuroni e quindi alla progressione della malattia.
Selezione clonale delle microglia
Le microglia svolgono normalmente una funzione protettiva, eliminando detriti cellulari e cellule danneggiate. Ma nello studio si osserva che le cellule con mutazioni 'vantaggiose' dal punto di vista proliferativo tendono a prevalere sulle altre, creando una sorta di selezione clonale che amplifica la risposta infiammatoria nel cervello.
L'origine delle mutazioni
Uno degli aspetti più inattesi riguarda l'origine di queste mutazioni. I ricercatori hanno infatti trovato le stesse alterazioni genetiche anche nelle cellule del sangue degli stessi pazienti. Questo suggerisce che cellule immunitarie mutate possano attraversare la barriera emato-encefalica - che con l'età o in presenza di danni può diventare più permeabile - e insediarsi nel cervello trasformandosi in cellule simili alle microglia.