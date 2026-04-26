Contro l'apnea è efficace la stimolazione del nervo linguale

AGI - Una nuova tecnica di stimolazione nervosa impiantabile si è dimostrata sicura ed efficace nel trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno. Lo ha evidenziato uno studio randomizzato coordinato da Atul Malhotra e pubblicato su Annals of Internal Medicine. La ricerca ha valutato la stimolazione prossimale del nervo ipoglosso (pHGNS), una terapia che agisce sui nervi della lingua per migliorare il tono delle vie aeree durante il sonno, riducendo le interruzioni respiratorie tipiche della patologia.
Lo studio
Lo studio OSPREY ha coinvolto 104 adulti con apnea ostruttiva moderata o grave, arruolati in 23 centri negli Stati Uniti. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere immediatamente il trattamento oppure dopo sette mesi.
L'obiettivo principale era ridurre l'indice apnea-ipopnea (AHI) al di sotto di 20 eventi per ora. Dopo sette mesi, il 58,2% dei pazienti trattati ha raggiunto l'obiettivo primario, mostrando una significativa riduzione degli episodi respiratori notturni.
I risultati
I pazienti hanno inoltre riferito un miglioramento della sonnolenza diurna, mentre nel gruppo di controllo non sono stati osservati benefici clinicamente rilevanti nello stesso periodo. Ulteriori miglioramenti sono stati registrati nei sei mesi successivi di estensione dello studio. Non sono state segnalate complicanze gravi legate alla procedura, indicando un buon profilo di sicurezza della tecnica.
La stimolazione del nervo ipoglosso rappresenta un'alternativa approvata per i pazienti che non tollerano la ventilazione a pressione positiva (CPAP). La versione prossimale studiata offre alcuni vantaggi, tra cui una maggiore attivazione dei muscoli delle vie aeree e una procedura di impianto semplificata, senza necessita' di endoscopia in sonno farmacologico.
Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che la pHGNS può rappresentare una valida opzione terapeutica per i pazienti con apnea ostruttiva del sonno che non riescono a utilizzare i trattamenti tradizionali, pur sottolineando la necessita' di studi piu' ampi e a lungo termine per confermare i benefici.