Spazzolini in silicone: sono efficaci quanto quelli in nylon?

AGI - Gli spazzolini in silicone potrebbero rappresentare un'alternativa efficace e più sostenibile rispetto ai tradizionali modelli in plastica e nylon, ma restano ancora poco studiati e scarsamente diffusi. È quanto emerge da una revisione della letteratura pubblicata su PLOS Global Public Health, che analizza le evidenze disponibili su questo strumento di igiene orale, evidenziandone potenzialità e limiti.
L'analisi, basata su dieci studi peer-reviewed selezionati attraverso cinque database internazionali, indica che gli spazzolini in silicone sono generalmente comparabili a quelli tradizionali nella rimozione della placca, uno dei principali obiettivi dell'igiene orale quotidiana.
In diversi contesti, inclusi studi clinici su adulti e bambini, le prestazioni risultano simili a quelle degli spazzolini con setole in nylon, mentre in alcuni casi specifici - come l'uso di spazzolini a dito in silicone - si osservano anche risultati migliori rispetto a pratiche alternative come la pulizia con le dita.
Sicurezza gengivale e vantaggi per le popolazioni fragili
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la sicurezza per i tessuti gengivali. Le setole in silicone, più morbide e flessibili, sono associate a un minor rischio di abrasioni dentali e traumi gengivali rispetto ai materiali convenzionali, soprattutto in caso di tecniche di spazzolamento scorrette o in soggetti con tessuti sensibili.
Alcuni studi sperimentali suggeriscono inoltre un possibile effetto benefico sulla proliferazione cellulare gengivale, indicando un potenziale ruolo anche nella salute parodontale. La revisione evidenzia anche come queste caratteristiche rendano gli spazzolini in silicone particolarmente adatti a specifiche popolazioni, tra cui bambini, anziani e persone con ridotta manualita' o sensibilita' orale. In questi gruppi, la combinazione di morbidezza, flessibilita' e facilita' d'uso potrebbe migliorare l'aderenza alle pratiche di igiene orale e ridurre il rischio di lesioni. Allo stesso tempo, alcune soluzioni tecnologiche - come gli spazzolini automatici con setole in silicone - mostrano risultati meno efficaci, suggerendo che il design del dispositivo rimane un fattore determinante.
Impatto ambientale
Sul fronte ambientale, gli spazzolini in silicone mostrano un profilo potenzialmente più sostenibile. Analisi di ciclo di vita indicano una riduzione media dell'impatto ambientale rispetto ai modelli in nylon, grazie alla maggiore durata del materiale e alla possibilità di ridurre i rifiuti. Il tema è particolarmente rilevante considerando che, solo negli Stati Uniti, vengono gettati ogni anno circa un miliardo di spazzolini, contribuendo in modo significativo all'inquinamento da plastica.
Nonostante questi risultati promettenti, gli autori sottolineano che le evidenze disponibili restano limitate e eterogenee, con pochi studi clinici di alta qualità e una forte variabilità nei disegni sperimentali. Inoltre, mancano dati su aspetti cruciali come l'accettazione da parte degli utenti, i costi, e l'effettiva implementazione su larga scala, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, dove il carico delle malattie orali è più elevato.
Nel complesso, la revisione suggerisce che gli spazzolini in silicone rappresentano una soluzione promettente per migliorare la salute orale globale, combinando efficacia clinica, sicurezza e sostenibilita' ambientale. Tuttavia, per valutarne pienamente il potenziale saranno necessari ulteriori studi, in particolare trial clinici e ricerche sull'adozione nei diversi contesti socioeconomici, al fine di capire se possano diventare una reale alternativa agli strumenti attualmente piu' diffusi.