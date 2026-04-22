Ora legale: contrordine, nessun rischio per la salute

AGI - Le conclusioni di uno studio del 2025 che collegava il cambio stagionale dell'ora a gravi rischi per la salute sarebbero il risultato di un errore metodologico e non di evidenze reali. È quanto sostengono Jose' Maria Martin Olalla (Universidad de Sevilla) e Jorge Mira Pe'rez (Universidad de Santiago de Compostela) in una lettera pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Il riesame del modello originale
I due ricercatori hanno riesaminato il modello utilizzato nello studio originale, firmato da Lara Weed e Jamie M. Zeitzer della Stanford University, che associava il cambio dell'ora a effetti negativi come infarti, ictus e obesità.
L’errore nel calcolo del ritmo circadiano
Secondo i nuovi autori, il problema risiede nel modo in cui sono stati calcolati gli aggiustamenti del ritmo circadiano rispetto al ciclo giorno-notte. "Quello che è stato interpretato come evidenza scientifica contro il cambio di ora si rivela un'illusione matematica", affermano Marti'n Olalla e Mira, evidenziando che il modello somma sempre valori assoluti degli aggiustamenti giornalieri senza considerare la loro direzione.
Come nasce la distorsione dei dati
Questo approccio porta ad accumulare variazioni che nella realtà si compensano, producendo un risultato distorto. I ricercatori spiegano che i piccoli aggiustamenti quotidiani del ritmo biologico oscillano naturalmente in entrambe le direzioni e non mostrano una tendenza cumulativa.
"Il valore annuale reale di questi aggiustamenti è nullo, anche in presenza del cambio di ora", sottolinea Martin Olalla. Tuttavia, il modello originale li somma come se fossero tutti nello stesso verso, generando un effetto artificiale.
L’analogia della guida
Per chiarire il problema, Mira utilizza un'analogia: registrare tutte le correzioni del volante durante la guida come se fossero nella stessa direzione porterebbe a concludere erroneamente che il veicolo devia costantemente, quando in realtà mantiene la traiettoria.
Impatto sovrastimato sulla salute
Secondo gli autori, l'errore porta a sovrastimare l'impatto del fenomeno, attribuendo al cambio dell'ora un accumulo di circa 20 ore annue di "disallineamento", che in realta' corrisponde a variazioni giornaliere minime, pari a circa tre minuti, prive di significato epidemiologico.
La critica solleva anche dubbi sull'assenza di un nesso causale tra il modello e gli effetti sanitari osservati.
Le conclusioni dei ricercatori
"Non esiste un'ipotesi che giustifichi il collegamento tra il rumore del modello e la prevalenza di malattie", concludono i ricercatori, sostenendo che lo studio originale non puo' dimostrare benefici sanitari derivanti dall'abolizione del cambio dell'ora. Il lavoro contribuisce al dibattito scientifico su un tema di forte impatto sociale e politico, invitando a una valutazione piu' rigorosa delle evidenze prima di trarre conclusioni su possibili effetti sulla salute pubblica.