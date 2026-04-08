Il long Covid aumenta rischio di malattie cardiovascolari

AGI - Le persone con Covid-19 prolungato presentano un rischio significativamente più elevato di sviluppare malattie cardiovascolari, anche senza essere state ricoverate durante la fase acuta dell'infezione: è quanto emerge da uno studio guidato da Pia Lindberg del Karolinska Institutet, pubblicato sulla rivista scientifica eClinicalMedicine.
L'analisi, condotta su oltre 1,2 milioni di individui, evidenzia un aumento consistente di eventi cardiovascolari nel lungo periodo.
I dati: incidenza raddoppiata
Tra i circa 9mila soggetti con diagnosi di long Covid inclusi nello studio, il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari è risultato nettamente superiore rispetto alla popolazione senza la condizione. Durante un follow-up di circa quattro anni, eventi cardiovascolari si sono verificati nel 18,2% delle donne e nel 20,6% degli uomini con long Covid, contro rispettivamente l'8,4% e l'11,1% nei gruppi di controllo.
Anche dopo aver corretto i dati per fattori come età condizioni socioeconomiche e altri rischi noti, le differenze restano marcate.
Differenza di genere e patologie più frequenti
Le donne con long Covid presentano un rischio più che doppio di ricevere una diagnosi cardiovascolare rispetto alle donne senza la condizione, mentre negli uomini l'aumento del rischio è di circa un terzo. Lo studio evidenzia in particolare un aumento di aritmie cardiache e coronaropatie in entrambi i sessi. Nelle donne si osserva inoltre una maggiore incidenza di insufficienza cardiaca e malattie vascolari periferiche, mentre non è emersa una chiara associazione con l'ictus.
Monitoraggio necessario anche per i giovani
"Abbiamo rilevato che alcune patologie cardiovascolari sono più frequenti nei pazienti con long Covid, anche in individui relativamente giovani e precedentemente sani", afferma Pia Lindberg. I ricercatori sottolineano che molti pazienti con Covid prolungato non sono mai stati ospedalizzati, con il rischio che eventuali complicanze non vengano individuate tempestivamente.
"I risultati indicano la necessità i un monitoraggio più sistematico e strutturato, tenendo conto anche delle differenze di genere", aggiunge Lindberg. Il lavoro, realizzato in collaborazione con diverse istituzioni svedesi tra cui l'Università di Uppsala e l'Ospedale universitario Karolinska, evidenzia l'importanza di considerare il long Covid come un possibile fattore di rischio cardiovascolare a lungo termine, con implicazioni per la gestione clinica e la prevenzione.