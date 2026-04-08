Celiachia, perché il bacio non trasmette il glutine

AGI - Il glutine può essere trasferito attraverso un bacio, ma in quantità molto basse e generalmente sicure, ulteriormente riducibili con semplici accorgimenti. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Gastroenterology, condotto da un team di ricercatori guidato da Anne R. Lee della Columbia University, che ha quantificato per la prima volta il trasferimento di glutine tra partner durante un bacio.
Cos'è la celiachia
La celiachia è una malattia autoimmune che interessa circa l'1% della popolazione e richiede una dieta rigorosamente priva di glutine per evitare danni intestinali. La possibilità di esposizioni accidentali, anche in contesti sociali o relazionali, rappresenta una fonte di ansia per molti pazienti. Per indagare questo aspetto, i ricercatori hanno coinvolto 10 coppie composte da un partner celiaco e uno non celiaco. Lo studio ha valutato il trasferimento di glutine attraverso baci con scambio di saliva, dopo che il partner non celiaco aveva consumato 10 cracker contenenti glutine.
Sono stati testati due scenari
Uno con un intervallo di cinque minuti prima del bacio e un altro in cui il partner non celiaco beveva circa 120 millilitri d'acqua subito dopo aver mangiato. I risultati indicano che nel 90% dei campioni analizzati i livelli di glutine nella saliva erano inferiori a 20 parti per milione (ppm), soglia considerata sicura per i prodotti "gluten free". Solo due casi su venti hanno superato questo limite, ma anche in queste situazioni la quantità totale ingerita è risultata trascurabile. Inoltre, nessun campione ha superato i 20 ppm quando il partner non celiaco aveva bevuto acqua prima del bacio.
In circa il 60% dei casi, i livelli di glutine erano addirittura non rilevabili (inferiori a 5 ppm). Questo suggerisce che semplici misure preventive possono ridurre ulteriormente il rischio. Questi dati offrono indicazioni rassicuranti per le persone con celiachia, mostrando che il rischio di esposizione attraverso il bacio e' molto limitato. I risultati contribuiscono a ridimensionare alcune preoccupazioni legate alla vita quotidiana e alle relazioni interpersonali, fornendo una base scientifica per raccomandazioni pratiche.