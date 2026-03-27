Mangiare sempre le stesse cose aiuta a dimagrire

AGI - Cucinare sempre gli stessi pasti e assumere un numero costante di calorie può aiutare a perdere peso più velocemente. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Health Psychology, condotto dagli scienziati dell'Oregon Research Institute.
Metodo e partecipanti
Il team, guidato da Charlotte Hagerman, ha valutato i diari alimentari dettagliati e in tempo reale di 112 adulti in sovrappeso o obesi che avevano partecipato a un programma strutturato di dimagrimento comportamentale. Ai partecipanti è stato chiesto di registrare tutto ciò che mangiavano ogni giorno utilizzando un'app per dispositivi mobili.
Risultati principali
I risultati hanno rivelato che chi seguiva abitudini alimentari più regolari, come mantenere un costante apporto calorico e ripetere gli stessi pasti, tendeva a perdere più peso. "Creare delle routine alimentari - afferma Hagerman -, può rendere le scelte salutari più automatiche".
Analisi delle abitudini alimentari
L'indagine si è concentrata sulle prime 12 settimane del programma, in cui i partecipanti sono in genere più coinvolti e precisi nel monitorare le proprie abitudini. Gli scienziati hanno considerato la stabilità calorica, ovvero quanto l'apporto calorico giornaliero di una persona variasse di giorno in giorno e tra i giorni feriali e il fine settimana. In secondo luogo, i ricercatori hanno esaminato la ripetizione alimentare, monitorando la frequenza con cui i partecipanti registravano gli stessi pasti e spuntini nel tempo.
Dati sulla perdita di peso
Stando a quanto emerge dal lavoro, chi mostrava più costanza perdeva in media il 5,9 per cento del proprio peso corporeo, rispetto al 4,3 per cento tra chi seguiva un'alimentazione più varia. Lo studio ha anche rilevato che una maggiore uniformità nell'apporto calorico giornaliero era associata a risultati migliori. Per ogni aumento di 100 calorie nella variazione giornaliera, la perdita di peso diminuiva di circa lo 0,6 per cento.
Implicazioni e limiti dello studio
I risultati suggeriscono che semplificare le scelte alimentari, ad esempio creando una rotazione di pasti abituali e mantenendo un apporto calorico costante, può aiutare le persone a sviluppare abitudini sostenibili in un contesto alimentare difficile. Gli scienziati precisano che il lavoro non mostra un rapporto di causa-effetto, ma solo una correlazione, e fattori come la motivazione e l'autodisciplina possono giocare un ruolo importante.
Conclusioni
"Il contesto alimentare moderno è decisamente problematico - conclude Hagerman -, abbiamo troppe opzioni poco salutari. Le persone, invece, potrebbero trarre maggiori benefici da una dieta più ripetitiva che le aiuti a fare scelte più sane in modo costante, anche se ciò significa sacrificare una certa varietà nutrizionale".