Più precisione, meno invasività: Humanitas accelera sulla ricerca

AGI – A meno di due anni dall’arrivo in Humanitas delle tecnologie di Imaging e di una innovativa stampante 3D, grazie ai fondi del Progetto ANTHEM, medici e ricercatori fanno il punto sulle Ricerche in corso durante un evento dal titolo “Humanitas University e ANTHEM: un anno di innovazione in Imaging avanzato e Intelligenza Artificiale”, ospitato presso l’Ateneo di Pieve Emanuele.
Acquistate da Humanitas University grazie ai fondi del Progetto ANTHEM - finanziato con il Piano Nazionale Complementare al PNRR dal Ministero dell'Università e della Ricerca - le tre macchine sono dedicate a 19 progetti di Ricerca clinica di frontiera sulla medicina predittiva e personalizzata in ambito neurologico, oncologico e cardio-respiratorio. E altri 6 studi sono già in corso di approvazione.
Le tecnologie di imaging avanzato
Le tecnologie di Imaging sono una TAC a conteggio di fotoni (Photon-Counting CT), in grado di tradurre in segnale elettrico l'energia dei singoli fotoni che raggiungono il rivelatore dopo aver interagito con i tessuti, e una Risonanza Magnetica a 3 Tesla capace di generare variazioni di campo magnetico particolarmente intense e rapide che migliorano la qualità dell'immagine con sensibilità e precisione quasi equivalenti a quelle di una 7 tesla. Le due tecnologie sono in grado di raggiungere una risoluzione anatomica senza precedenti, riducendo l'intensità dell'esposizione e la durata della seduta.
La stampante 3D per modelli diagnostici
A queste, si aggiunge e integra una speciale stampante nel 3D Innovation Lab di Humanitas University, a supporto dello sviluppo, della validazione e della calibrazione di protocolli di imaging diagnostico per patologie cardiovascolari e neurodegenerative. Grazie all'impiego combinato di materiali con diverse proprietà meccaniche e radiologiche, il laboratorio può creare modelli (phantom) che simulano tessuti cardiaci e cerebrali in condizioni fisiologiche e patologiche.
La visione di Humanitas e ANTHEM
"La collaborazione con ANTHEM rappresenta una straordinaria opportunità per accelerare la Ricerca clinica di frontiera e tradurla rapidamente in benefici concreti per i pazienti – commenta il prof. Luigi Maria Terracciano, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Clinico Humanitas e Rettore Humanitas University –. Questa sinergia non solo rafforza la nostra vocazione scientifica, ma incarna la visione di una Medicina di precisione, dove la Ricerca multidisciplinare e l'integrazione tra pubblico e privato aprono la strada a soluzioni innovative, che mettono al centro il paziente e il suo percorso di cura".
L'impegno di Fondazione ANTHEM
"ANTHEM nasce per accelerare la ricerca e trasformarla in innovazione concreta per la salute delle persone – afferma Stefano Paleari, Presidente di Fondazione ANTHEM e professore ordinario dell'Università degli Studi di Bergamo –. Mettiamo a disposizione risorse, competenze e una piattaforma di collaborazione che unisce università, ospedali, centri di ricerca e imprese, creando le condizioni perché le nuove tecnologie possano svilupparsi e arrivare più rapidamente alla pratica clinica. In questo percorso la collaborazione con Humanitas, tra i soci della Fondazione, rappresenta un contributo particolarmente importante: il dialogo tra ricerca scientifica e medicina clinica è ciò che consente all'innovazione di tradursi in strumenti reali di cura. Perché la tecnologia, da sola, non basta: l'obiettivo finale è generare impatto, portando prima possibile nuove opportunità di cura e di salute ai pazienti".
Risultati e coinvolgimento
Ad oggi, questo impegno si è tradotto nel coinvolgimento di circa 700 pazienti in Humanitas e 18 tra ricercatori, dottorandi, infermieri di Ricerca, ingegneri biomedici e data manager, assunti grazie al Progetto ANTHEM.
L'approccio multidisciplinare alla ricerca
"Alla base di tutti i progetti di Ricerca vi è un forte approccio multidisciplinare – racconta il prof. Letterio Politi, docente di Humanitas University e Direttore dell'area Neuroradiologica dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas –. Cardiologi, pneumologi, neurochirurghi, radioterapisti, fisici medici, ingegneri biomedici ed esperti di AI collaborano per sviluppare soluzioni integrate. Il risultato è un modello di medicina sempre più guidato dai dati, in cui tecnologie avanzate e competenze diverse convergono per offrire diagnosi più accurate e percorsi di cura personalizzati".