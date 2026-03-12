Trapianto rene: in Sicilia 604 in lista d'attesa su 4500 potenziali

AGI - In Sicilia sono 604 i pazienti in lista d'attesa per il trapianto renale rispetto a 4.500 che potrebbero essere inseriti nella lista. Di questi il trapianto da cadavere riguarda: 126 al Civico di Palermo, 331 all'Ismett e 117 al Policlinico di Catania. Nel 2025 sono stati eseguiti 228 trapianti, di cui 97 di rene (nel 2024 ne erano stati eseguiti complessivamente 307, 146 quelli renali).
Pazienti dializzati
Sul fronte dei pazienti dializzati, dal registro della Sicilia, emerge che nel 2025 sono stati 5.413 i prevalenti (in atto dializzati) e 639 gli incidenti (coloro che ogni anno cominciano la dialisi); nel 2024 erano 5.265 i prevalenti, mentre 712 gli incidenti; nel 2023 erano 5.231 i prevalenti e 829 gli incidenti. Sono questi i dati aggiornati e diffusi a Palermo, nel corso della manifestazione "Nefrochef - il gusto della vita", organizzata al Gambero Rosso Academy, da Angelo Ferrantelli, presidente della Fondazione italiana del rene Sicilia e direttore della unità operativa complessa di nefrologia dialisi e trapianto renale dell'Arnas ospedale Civico di Palermo, e Marco Guarneri, direttore della unità di nefrologia e dialisi del Policlinico universitario di Palermo e co-organizzata dalla Fir Sicilia, Fondazione italiana del rene, in occasione della giornata mondiale del rene.
"Il dato drammatico è che, rispetto ai 604 pazienti in lista d'attesa di trapianto renale - spiegano Guarneri e Ferrantelli - ve ne sono 4.500 che potrebbero essere inseriti nella lista. Un numero esiguo che ci invita a una profonda riflessione considerato che un paziente sottoposto a dialisi costa circa 50 mila euro annui alla sanità. Negli ultimi tre anni riscontriamo un importante tasso di opposizione alla donazione, nonostante la dichiarazione di disponibilità del donatore. Nel 2024 il tasso di opposizione cala leggermente, ma nel 2025 sono aumentate di nuovo le opposizioni. La drammatica vicenda del bambino Domenico, a Napoli, ha fatto saltare parecchie donazioni, per ogni paziente che dona ci sono sette persone che possono continuare a vivere".
Con lo slogan "Proteggi i tuoi reni oggi: la prevenzione salva la tua vita, la donazione può salvarne molte altre", oggi 12 pazienti affetti da gravi patologie del rene e i rispettivi caregiver, divisi in 4 squadre, si sono sfidati ai fornelli del "Gambero Rosso Academy - Città del gusto" guidati da chef stellati come Nino Graziano (ristorante La Bottega Siciliana di Mosca), Tony Lo Coco (ristorante I Pupi di Bagheria - Palermo), Pino Cuttaia (ristorante La Madia di Licata - Agrigento), Carmelo Trentacosti (ristorante MEC di Palermo) e chef noti a livello internazionale come Mario Peqini e Pietro La Torre (Aquanova Hosteria di Canicatti' - Agrigento), presentati da Luciano Di Marco "Lucianeddu" (ristorante Addakuosa).