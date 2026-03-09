Salute: perché una narice si chiude mentre l'altra respira?

AGI - Uno degli aspetti più fastidiosi quando si è malati o si soffre di allergie stagionali è il naso chiuso. La congestione nasale rende difficile, se non impossibile, respirare normalmente attraverso le narici.
Tuttavia, anche quando non si ha raffreddore o influenza, molte persone notano che facendo un respiro profondo l’aria sembra passare soprattutto da una sola narice. Prima di preoccuparsi - spiega la Cnn - è utile sapere che si tratta di un fenomeno del tutto normale.
Nel corso della giornata, infatti, il nostro corpo alterna naturalmente il flusso d’aria tra le due narici. Questo meccanismo è chiamato ciclo nasale e svolge un ruolo importante nella salute dell’apparato respiratorio.
Cos’è il ciclo nasale e perché è normale
Il ciclo nasale consiste nell’alternanza tra una narice più aperta e una leggermente più congestionata. Questo cambiamento avviene automaticamente più volte al giorno, spesso ogni due o tre ore mentre siamo svegli.
Durante il sonno il fenomeno tende a rallentare, perché la respirazione diventa più regolare e il volume d’aria inspirato ed espirato diminuisce.
Il ciclo nasale si basa su due fasi principali:
- Congestione, quando una narice lascia passare meno aria
- Decongestione, quando l’altra narice rimane più aperta e consente un flusso d’aria maggiore
La narice più aperta lavora di più: l’aria che passa può seccare le mucose e trasportare polveri, allergeni e agenti patogeni. Per questo motivo il corpo alterna regolarmente la narice dominante, permettendo a entrambe di recuperare.
Il ruolo del cervello nella respirazione nasale
Il ciclo nasale è automatico e involontario. Viene regolato dall’ipotalamo, una struttura del cervello che controlla diverse funzioni del corpo.
Alcune persone però possono avere un ciclo nasale meno evidente o alterato, ad esempio in presenza di disturbi neurologici che coinvolgono l’ipotalamo.
Alcune ricerche suggeriscono anche che la narice sinistra possa essere più dominante, soprattutto nelle persone destrorse.
Studi sulla respirazione indicano inoltre che:
- quando prevale la narice destra, il corpo può trovarsi in uno stato di maggiore attivazione o stress;
- quando domina la narice sinistra, l’organismo tende a essere più rilassato.
Perché il ciclo nasale è importante per la salute
Il ciclo nasale svolge diverse funzioni essenziali per la salute del naso e delle vie respiratorie.
Prima di tutto protegge le mucose nasali. Ogni giorno una narice può filtrare fino a 12.000 litri d’aria, diventando una vera e propria barriera contro virus, batteri e particelle inquinanti.
L’alternanza tra le narici permette di:
- ridurre il rischio di irritazioni e danni alle mucose
- mantenere le vie respiratorie protette dai patogeni
- permettere ai tessuti nasali di recuperare
Il naso ha infatti bisogno di periodi di riposo e rigenerazione. L’esposizione continua all’aria può seccare le mucose e favorire infiammazioni.
Durante la fase di congestione aumenta anche il flusso sanguigno nei vasi del naso. Questo processo aiuta a:
- idratare le mucose
- favorire la riparazione dei tessuti
- riscaldare e umidificare l’aria inspirata.
Raffreddore, allergie e altre cause del naso chiuso
Diversi fattori possono interferire con il normale funzionamento del ciclo nasale. Le infezioni respiratorie, come raffreddore e influenza, aumentano la produzione di muco e rendono più difficile l’alternanza tra le narici.
Anche gli allergeni, come pollini o acari della polvere, possono provocare infiammazione delle mucose e ostacolare il ciclo nasale.
Alcuni farmaci, in particolare quelli utilizzati per trattare l’ipertensione, possono irritare la mucosa nasale perché agiscono sui vasi sanguigni di tutto il corpo, compresi quelli del naso.
Attenzione all’uso eccessivo degli spray decongestionanti
L’uso prolungato di decongestionanti nasali può peggiorare il problema. Se utilizzati per più di cinque giorni consecutivi, questi farmaci possono provocare la cosiddetta rinite medicamentosa.
Si tratta di una forma di congestione nasale causata proprio dall’abuso di spray nasali. Il gonfiore improvviso delle mucose può alterare il ciclo nasale e provocare la sensazione di avere entrambe le narici bloccate.
Polipi nasali e setto deviato: i problemi strutturali
In alcuni casi il problema è di tipo anatomico. I polipi nasali, presenti fino al 4% della popolazione, sono piccole escrescenze del tessuto nasale che possono svilupparsi in entrambe le narici e ostacolare il passaggio dell’aria.
Un’altra causa comune è il setto nasale deviato, cioè quando la parete cartilaginea che separa le narici non è perfettamente allineata. Questo può provocare una sensazione costante di naso chiuso e talvolta richiede un intervento chirurgico per migliorare la respirazione e la qualità del sonno.
Anche la posizione del corpo può influenzare il naso
Persino fattori semplici, come la posizione durante il sonno, possono influire sul ciclo nasale. Quando ci si sdraia, il sangue tende ad accumularsi nei tessuti nasali. Inoltre, la gravità può far spostare il contenuto dei seni paranasali verso la narice più vicina al cuscino. Questo può temporaneamente ostruire una narice, rendendo la respirazione più difficile.
Quando una narice sempre chiusa deve far preoccupare
Nella maggior parte dei casi il naso chiuso è causato da infezioni comuni come raffreddore o influenza, e la congestione può durare fino a due settimane. La sinusite, che comporta un’infiammazione dei seni paranasali, può invece provocare sintomi per circa quattro settimane.
Anche le allergie stagionali, in particolare quelle ai pollini, possono alterare il ciclo nasale per periodi più lunghi. L’assunzione di antistaminici durante la stagione allergica può aiutare a ridurre i sintomi. Se però una narice rimane bloccata per più di due settimane, soprattutto in presenza di muco persistente o secrezioni anomale, è consigliabile consultare un medico per una valutazione più approfondita.