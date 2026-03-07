Perché il gusto non torna dopo il Covid?
Perché il gusto non torna dopo il Covid?
Home>Salute

Perché il gusto non torna dopo il Covid?

Ricercatori individuano alterazioni nelle cellule gustative che possono spiegare la perdita di sapore nei pazienti con long Covid
Mangiare - gusto - long Covid
Agf - Mangiare - gusto - long Covid
Covid Long Covid gusto
di lettura

AGI - La perdita persistente del gusto dopo l'infezione da Covid-19 potrebbe essere causata da alterazioni specifiche nelle cellule gustative della lingua.

ADV

Lo suggerisce uno studio condotto da ricercatori della Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), dell'Universitàdi Uppsala e dell'Università del Colorado, pubblicato sulla rivista scientifica Chemical Senses.

ADV

Il lavoro individua per la prima volta una base biologica precisa per uno dei sintomi più comuni del cosiddetto long Covid: la difficoltà a percepire alcuni sapori anche molti mesi dopo la guarigione dall'infezione.

Lo studio sui pazienti con disturbi del gusto

I ricercatori hanno studiato 28 persone risultate positive al SARS-CoV-2 che, pur non essendo state ricoverate, riportavano disturbi del gusto per oltre 12 mesi.

Attraverso un test standardizzato del gusto (WETT), quasi tutti i partecipanti hanno mostrato alterazioni nella percezione dei sapori.

L’analisi delle papille gustative

Analizzando campioni di tessuto prelevati dalle papille fungiformi - piccole strutture presenti sulla punta della lingua che ospitano le papille gustative - gli scienziati hanno osservato che la struttura generale e le connessioni nervose delle papille risultavano in gran parte normali.

Il ruolo della proteina PLC2

Le differenze emergono però a livello molecolare. Le analisi genetiche hanno rivelato livelli ridotti di mRNA della proteina PLC2 in specifiche cellule gustative. Questa proteina è fondamentale per trasmettere e amplificare i segnali gustativi verso i nervi che portano le informazioni al cervello.

Secondo Goran Andersson, ricercatore della SLU e responsabile delle analisi molecolari, PLC2 è necessaria per trasformare gli stimoli chimici del cibo in impulsi elettrici che viaggiano lungo i nervi fino alle aree cerebrali responsabili della percezione del gusto.

I sapori più colpiti: dolce, amaro e umami

La carenza di questa proteina colpisce in particolare le cellule responsabili dei sapori dolce, amaro e umami, che risultano infatti i più frequentemente compromessi nei pazienti analizzati.

Cosa cambia nella comprensione del long Covid

Lo studio collega quindi per la prima volta tre elementi: l'esperienza soggettiva dei pazienti, i risultati dei test oggettivi e il meccanismo biologico alla base del disturbo.

Gli autori concludono che la perdita prolungata del gusto dopo Covid-19 può derivare da cambiamenti nelle cellule delle papille gustative che normalmente avviano i segnali nervosi diretti ai centri cerebrali del gusto.

Possibili implicazioni per le terapie future

Comprendere questo meccanismo potrebbe aiutare a sviluppare strategie terapeutiche per i disturbi gustativi del long Covid, una condizione che può avere conseguenze importanti sulla nutrizione e sulla salute generale, poiché una ridotta percezione del gusto puo' portare a perdita di appetito e di peso.

ADV