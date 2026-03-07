Perché il gusto non torna dopo il Covid?

AGI - La perdita persistente del gusto dopo l'infezione da Covid-19 potrebbe essere causata da alterazioni specifiche nelle cellule gustative della lingua.
Lo suggerisce uno studio condotto da ricercatori della Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), dell'Universitàdi Uppsala e dell'Università del Colorado, pubblicato sulla rivista scientifica Chemical Senses.
Il lavoro individua per la prima volta una base biologica precisa per uno dei sintomi più comuni del cosiddetto long Covid: la difficoltà a percepire alcuni sapori anche molti mesi dopo la guarigione dall'infezione.
Lo studio sui pazienti con disturbi del gusto
I ricercatori hanno studiato 28 persone risultate positive al SARS-CoV-2 che, pur non essendo state ricoverate, riportavano disturbi del gusto per oltre 12 mesi.
Attraverso un test standardizzato del gusto (WETT), quasi tutti i partecipanti hanno mostrato alterazioni nella percezione dei sapori.
L’analisi delle papille gustative
Analizzando campioni di tessuto prelevati dalle papille fungiformi - piccole strutture presenti sulla punta della lingua che ospitano le papille gustative - gli scienziati hanno osservato che la struttura generale e le connessioni nervose delle papille risultavano in gran parte normali.
Il ruolo della proteina PLC2
Le differenze emergono però a livello molecolare. Le analisi genetiche hanno rivelato livelli ridotti di mRNA della proteina PLC2 in specifiche cellule gustative. Questa proteina è fondamentale per trasmettere e amplificare i segnali gustativi verso i nervi che portano le informazioni al cervello.
Secondo Goran Andersson, ricercatore della SLU e responsabile delle analisi molecolari, PLC2 è necessaria per trasformare gli stimoli chimici del cibo in impulsi elettrici che viaggiano lungo i nervi fino alle aree cerebrali responsabili della percezione del gusto.
I sapori più colpiti: dolce, amaro e umami
La carenza di questa proteina colpisce in particolare le cellule responsabili dei sapori dolce, amaro e umami, che risultano infatti i più frequentemente compromessi nei pazienti analizzati.
Cosa cambia nella comprensione del long Covid
Lo studio collega quindi per la prima volta tre elementi: l'esperienza soggettiva dei pazienti, i risultati dei test oggettivi e il meccanismo biologico alla base del disturbo.
Gli autori concludono che la perdita prolungata del gusto dopo Covid-19 può derivare da cambiamenti nelle cellule delle papille gustative che normalmente avviano i segnali nervosi diretti ai centri cerebrali del gusto.
Possibili implicazioni per le terapie future
Comprendere questo meccanismo potrebbe aiutare a sviluppare strategie terapeutiche per i disturbi gustativi del long Covid, una condizione che può avere conseguenze importanti sulla nutrizione e sulla salute generale, poiché una ridotta percezione del gusto puo' portare a perdita di appetito e di peso.