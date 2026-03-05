Farmaci dimagranti: il 60% del peso perso si recupera dopo un anno

AGI - Un anno dopo aver smesso di assumere farmaci per la perdita di peso, come Ozempic o Wegovy, le persone recuperano - in media - il 60% del peso perso, anche se da lì l'effetto 'rimbalzo' si stabilizza e i pazienti mantengono una riduzione del 25% del peso perso durante il trattamento. Questo secondo uno studio dell'Università di Cambridge (Regno Unito) i cui risultati sono stati pubblicati giovedì sulla rivista EClinicalMedicine. Milioni di persone nel mondo sono obese, il che aumenta il rischio di diabete 2, malattie cardiovascolari e cancro. Perdere peso può evitare questi rischi, ma a volte provare dieta ed esercizio fisico è difficile, e i farmaci di nuova generazione si sono dimostrati molto efficaci.
Gli effetti dopo un anno
Questi farmaci aiutano a controllare la glicemia e a ridurre l'appetito e, come dimostrato dagli studi clinici, permettono di perdere peso tra il 15 e il 20%. Tuttavia, solo la metà dei pazienti che iniziano a prenderli dura più di un anno, e il 75% smette dopo due anni. Per analizzare gli effetti dell'interruzione di questo farmaco a dodici mesi e oltre, i ricercatori di Cambridge hanno esaminato la letteratura scientifica e selezionato sei studi clinici basati su 3.200 persone e un follow-up fino a 52 settimane dopo aver sospeso i farmaci dimagranti.
Lo studio ha dimostrato che, sebbene i farmaci per l'obesità di nuova generazione (come Ozempic e Wegovy) siano altamente efficaci, interrompere il trattamento porta a un rapido recupero di peso che si stabilizza dopo un anno. Secondo i loro risultati, a 52 settimane i pazienti avevano recuperato il 60% del peso perso, anche se a 60 settimane il ritorno di peso ha iniziato a stabilizzarsi. Nel lungo termine, la perdita netta di peso è rimasta al 25%. Così, una persona che aveva perso un quinto (20%) del proprio peso all'inizio del trattamento ha raggiunto una perdita di peso reale del 5% un anno dopo aver smesso. I farmaci GLP-1 agiscono come un