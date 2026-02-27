Diabete, una nuova pillola sembra superare l'attuale GLP-1 orale

AGI - Una nuova pillola agonista del recettore GLP-1, orforglipron, riduce la glicemia e il peso corporeo in misura maggiore rispetto all’attuale GLP-1 orale disponibile, semaglutide. È quanto emerge dallo studio di fase 3 ACHIEVE-3 pubblicato su The Lancet, che ha coinvolto oltre 1.500 persone con diabete di tipo 2.
Attualmente l’unico agonista GLP-1 disponibile per via orale è la semaglutide, che deve essere assunta a stomaco vuoto. Orforglipron rappresenta un’alternativa orale che può essere assunta con o senza cibo ed è attualmente in valutazione da parte dell’autorità regolatoria statunitense.
Il trial ACHIEVE-3
Lo studio ACHIEVE-3 è il primo trial di fase 3 a confrontare direttamente orforglipron (12 o 36 mg) con semaglutide orale (7 o 14 mg). I partecipanti, reclutati in 131 centri di ricerca e ospedali in Argentina, Cina, Giappone, Messico e Stati Uniti, sono stati randomizzati a uno dei quattro regimi terapeutici per un anno.
Risultati su glicemia e peso
Dopo 52 settimane, i pazienti trattati con orforglipron hanno registrato in media una riduzione maggiore dei livelli di glucosio nel sangue rispetto a entrambe le dosi di semaglutide. Per quanto riguarda il peso corporeo, partendo da un peso medio di 97 chilogrammi, i partecipanti hanno perso in media tra il 6% e l’8% del peso con orforglipron, rispetto al 4-5% osservato con semaglutide.
Eventi avversi e interruzione della terapia
Tuttavia, tra il 9% e il 10% dei pazienti nei gruppi trattati con orforglipron ha interrotto la terapia a causa di eventi avversi, prevalentemente disturbi gastrointestinali, rispetto al 4-5% nei gruppi trattati con semaglutide.
Orforglipron: una nuova opzione terapeutica
Secondo gli autori, orforglipron potrebbe rappresentare una nuova opzione terapeutica per le persone con diabete di tipo 2 che preferiscono una terapia orale rispetto alle iniezioni e che desiderano evitare restrizioni legate all’assunzione di cibo o liquidi.