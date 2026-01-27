Dieta vegetale e EAT-Lancet: perchè ci guadagnano i reni

AGI - Seguire una dieta a base di alimenti di origine vegetale e limitare gli zuccheri e i grassi è associato a una probabilità inferiore di sperimentare la malattia renale cronica, o MRC. Lo dimostra uno studio, pubblicato sul Canadian Medical Association Journal, condotto dagli scienziati della Southern Medical University di Guangzhou e del Nanfang Hospital.
Il team, guidato da Xianhui Qin, ha valutato le informazioni relative a 179.508 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles. In un follow-up mediano di 12 anni, 4.819 persone, pari al 2,7 per cento della coorte, ha sviluppato la MRC. Questa condizione colpisce il 10 per cento degli adulti a livello mondiale, e si prevede che diventerà la quinta causa di morte entro il 2040.
La dieta EAT-Lancet e la prevenzione della MRC
"Una maggiore aderenza alla dieta planetaria EAT-Lancet - afferma Qin - era significativamente associata a un rischio ridotto di incidenza di malattia renale cronica. L'associazione protettiva è risultata particolarmente evidente tra gli individui con scarsa esposizione a spazi verdi residenziali e specifiche varianti genetiche".
Caratteristiche e benefici della dieta planetaria
La dieta planetaria EAT-Lancet, spiegano gli esperti, è stata sviluppata per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Questo regime alimentare si basa su un elevato apporto di frutta, verdura, legumi, poca carne e consumo limitato di zuccheri e grassi. "Sono stati proposti diversi modelli alimentari positivi per il pianeta e l'organismo - commenta Qin - e tutti sono basati sull'importanza di frutta, verdura, noci, e tutti promuovono un consumo ridotto di proteine di origine animale. La dieta EAT-Lancet è caratterizzata dalla specifica limitazione di zuccheri e grassi aggiunti, il che contribuisce a ridurre ulteriormente il rischio di problemi renali attraverso la modulazione dell'infiammazione e dei percorsi dello stress ossidativo".
Strategia efficace per la salute renale
"Questi risultati - conclude - sottolineano il potenziale della dieta EAT-Lancet come strategia alimentare efficace per la prevenzione della malattia renale cronica".