E' a 40 anni il picco del desiderio sessuale maschile

AGI - Il picco del desiderio sessuale maschile si raggiunge intorno ai 40 anni d'età. È quanto emerge da una nuova ricerca dell'Università di Tartu, in Estonia, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports.
Secondo lo studio, che ha coinvolto oltre 67mila adulti di età compresa tra 20 e 84 anni, la libido maschile aumenta intorno ai 20 anni e raggiunge il picco all'inizio dei 40. Dopo si assisterebbe a un graduale ma costante declino.
Fattori che influenzano il desiderio sessuale
Il declino, tuttavia, non è drastico: gli esperti sottolineano che fattori come lo stile di vita, lo stress, la dieta e l'attività fisica giocano un ruolo cruciale nel mantenere alto il desiderio anche nelle decadi successive.
Salute vascolare e benessere mentale
Gli autori della ricerca spiegano che "L'età è solo un indicatore biologico", ma la salute vascolare e il benessere mentale restano i veri motori della funzione sessuale a lungo termine.
Discrepanza tra picco maschile e femminile
Lo studio evidenzia inoltre una discrepanza con il picco femminile, che solitamente viene collocato tra i 20 e i 30 anni, suggerendo nuove riflessioni sulle dinamiche di coppia e sulla biologia evolutiva.