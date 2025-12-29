Papillomavirus, aumenta il rischio tra i maschi over 45

AGI - Aumenta il rischio di contrarre il papillomavirus (Hpv) tra gli uomini over 45, un gruppo che fino a qualche decennio fa era marginale nella diffusione della malattia. "La monogamia è finita e molte persone si separano e si accoppiano con altri", ha spiegato all'Efe Alvaro Vives, responsabile dell'Unità per le infezioni sessualmente trasmissibili della fondazione Puigvert.
Gli uomini over 45 appartengono a una generazione che non è stata vaccinata contro l'Hpv e ha subito cambiamenti nel comportamento sessuale, il che li rende vulnerabili alla contrazione del virus che può causare verruche genitali e tumori dell'ano, del pene, della testa e del collo. Storicamente considerato un virus femminile, nuovi dati indicano il contrario: attualmente, la prevalenza dell'Hpv tra gli uomini è del 45,8%, mentre tra le donne si attesta al 40,1%.
La vaccinazione spiega parte di questo fenomeno: l'immunizzazione è stata inclusa nel calendario vaccinale ma inizialmente solo per le ragazze di età compresa tra 9 e 14 anni, perché si è scoperto che era la causa del 95% dei casi di cancro cervicale. All'epoca, si credeva che gli uomini potessero essere portatori del virus ma non sviluppassero la malattia e nel corso degli anni, si è osservato che la realtà è ben diversa. La fascia di uomini over 40 non vaccinati è anche una generazione che, proporzionalmente, ha matrimoni o relazioni stabili più brevi rispetto ai propri genitori o nonni. "Molti uomini intorno ai 50 anni si separano e iniziano relazioni con una o più partner, a volte con donne che, a causa della loro età, non sono vaccinate, aumentando così il rischio di infezione", ha sottolineato Vives.
La principale via di trasmissione è quella sessuale, principalmente attraverso la penetrazione vaginale o anale, ma anche attraverso il contatto pelle a pelle nella zona genitale o attraverso il sesso orale. L'incidenza del tumore al collo sta aumentando significativamente tra gli uomini di età compresa tra 60 e 70 anni, per lo più eterosessuali, e si prevede che entro il 2030 verranno diagnosticati più di un milione di nuovi casi all'anno. Al contrario, il tasso di cancro anale è 44 volte superiore tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini.
Tuttavia, Vives ha affermato che la trasmissione dell'Hpv non è più elevata tra gli uomini gay perché "l'orientamento sessuale non costituisce un gruppo a rischio; lo sono invece le pratiche sessuali con numerosi partner". Tuttavia lo specialista non raccomanda la vaccinazione di massa di tutti gli uomini over 45, ma raccomanda che, se perdono un partner stabile e rischiano di intraprendere pratiche sessuali considerate rischiose, consultino uno specialista per valutare se la vaccinazione sia consigliabile.
"È necessario valutare ogni caso individualmente, in base al comportamento sessuale di ogni persona", ha osservato. Oltre alla vaccinazione, l'uso del preservativo è la misura preventiva più efficace contro l'Hpv e altre infezioni sessualmente trasmissibili, sebbene sia meglio utilizzarlo durante l'intero rapporto sessuale e non solo durante la penetrazione.