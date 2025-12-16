Le famiglie spendono sempre di più per la salute mentale dei minori 

AGI - La salute mentale e comportamentale dei bambini e degli adolescenti rappresenta una quota crescente della spesa sanitaria negli Stati Uniti, arrivando a costituire il 40 per cento di tutte le spese sanitarie pediatriche nel 2022, quasi il doppio rispetto al 2011. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell'University of California San Francisco e pubblicato sulla rivista JAMA Pediatrics, che analizza oltre un decennio di dati nazionali sulla spesa sanitaria per minori tra i 6 e i 17 anni.
Secondo l'analisi, tra il 2011 e il 2022 i costi legati a salute mentale, uso di sostanze e altri servizi di salute comportamentale sono cresciuti più del doppio rispetto alle altre voci di spesa medica. In particolare, la spesa diretta sostenuta dalle famiglie per questo tipo di cure è aumentata in media del 6,4 per cento l'anno, contro il 2,7 per cento annuo registrato per l'assistenza sanitaria non comportamentale.
Dati economici e impatto finanziario sulle famiglie
Nel 2022, la spesa complessiva per la salute comportamentale dei minori ha raggiunto i 41,8 miliardi di dollari. Di questi, circa 2,9 miliardi sono stati pagati direttamente dalle famiglie, rappresentando oltre un quarto di tutta la spesa sanitaria "out of pocket" per i bambini e gli adolescenti. Lo studio mostra che la presenza di almeno un figlio con bisogni di salute mentale o comportamentale aumenta in modo significativo il rischio di difficoltà economiche per il nucleo familiare.
I ricercatori stimano che le famiglie con almeno un bambino che necessita di cure di salute comportamentale abbiano una probabilità superiore del 60 per cento di affrontare un elevato carico finanziario e del 40 per cento di incorrere in un onere economico estremo, definito come una spesa sanitaria superiore al 10 per cento del reddito familiare. Un dato che evidenzia come l'aumento dei costi non sia solo un fenomeno macroeconomico, ma abbia effetti diretti e rilevanti sulla stabilità finanziaria delle famiglie.
Fattori che guidano l'aumento della spesa
Lo studio non è stato progettato per identificare in modo causale le ragioni dell'aumento della spesa, ma i dati suggeriscono una combinazione di fattori. Tra questi figurano una maggiore diffusione di problemi di salute mentale tra i giovani, in parte associata agli effetti della pandemia di COVID-19, l'aumento dei costi per singola prestazione e un ampliamento dell'accesso ai servizi, favorito da una riduzione dello stigma e dalla crescita di strutture di assistenza basate sulla comunità.
Cambiamenti nelle modalità di erogazione delle cure
L'analisi rileva inoltre cambiamenti significativi nelle modalità di erogazione delle cure. La spesa per i servizi di assistenza domiciliare è cresciuta in media del 25 per cento l'anno, mentre quella per le visite ambulatoriali in presenza dell'11 per cento. Tra il 2020 e il 2022, le visite di telemedicina sono aumentate del 99 per cento l'anno, indicando un cambiamento strutturale nell'organizzazione dell'assistenza alla salute mentale dei minori.