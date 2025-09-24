Aceto di mele e perdita di peso, ritirato lo studio clinico

AGI - Il BMJ Group ha ritirato uno studio clinico pubblicato nel marzo 2024 sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health che suggeriva che piccole quantità giornaliere di aceto di mele potessero aiutare nella perdita di peso in persone sovrappeso o obese.
Preoccupazioni sulla qualità dello studio
Nonostante lo studio avesse attirato ampia attenzione internazionale e fosse frequentemente citato nei media, ulteriori indagini hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo alla qualità del lavoro. La revisione ha rivelato diversi problemi: errori nell'analisi statistica, valori statistici poco plausibili, dubbia affidabilità dei dati, metodi non adeguatamente descritti e mancata registrazione dello studio, violando così le politiche editoriali del BMJ Group.
Errori analitici e irregolarità nei dati
Tentativi di replicare i risultati da parte di esperti statistici non hanno avuto successo, confermando molteplici errori analitici e irregolarità nei dati. Gli autori hanno riconosciuto che gli errori erano involontari ma hanno concordato con la decisione di ritirare lo studio.
Invito a non utilizzare i risultati
Pertanto, il BMJ Group invita giornalisti e altri operatori a non fare più riferimento o utilizzare i risultati di questa ricerca nei futuri resoconti o pubblicazioni. Helen Macdonald, responsabile dell'integrità dei contenuti del BMJ Group, ha sottolineato l'importanza del processo di verifica rigoroso e della trasparenza nella correzione della letteratura scientifica.
Importanza degli standard scientifici
Martin Kohlmeier, caporedattore della rivista, ha ammesso che la pubblicazione dello studio senza la registrazione preventiva è stato un errore. In sintesi, confermando rigorosi standard scientifici, questa ritrattazione segnala come sia cruciale basare le raccomandazioni su prove valide e affidabili, soprattutto in ambito nutrizionale.