AGI - Il crollo del prezzo del latte, l'inflazione e altre congiunture hanno messo in crisi la produzione casearia. La fattoria di Fiona Wilson e dei suoi soci, a Beverley nello Yorkshire rischiava di saltare, con la drastica riduzione della produzione casearia e con l'aumento dei costi. Di qui l'idea di aprire le porte dell'allevamento di bovini per persone di città tormentate dallo stress metropolitano. E così all'ingresso della fattoria Morag, un'imponente mucca delle Highlands con un mantello color caramello, è pronta a incontrare i suoi ospiti.

Si paga un biglietto da 50 sterline, circa 58 euro. Non poco, ma con quella cifra si può partecipare anche alle attività didattiche sulla conservazione e l'agricoltura sostenibile. E i biglietti vanno a ruba, si esauriscono con mesi d'anticipo. Ci sono persone che arrivano da diverse parti del mondo non per comprare latte, yogurt o formaggio, ma per godersi una coccola con Morag e le altre mucche, che a loro volta si divertono a farsi grattare il mento e spazzolare il pelo morbido dai visitatori paganti.

L'iniziativa è partita a febbraio scorso quando i proprietari di Dumble Farm si sono convinti che le difficoltà economiche della moderna produzione lattiero-casearia erano diventate insostenibili. Il calo dei prezzi del latte e l'aumento dei costi dell'energia, del carburante, dei mangimi e dei fertilizzanti dallo scoppio della guerra in Ucraina 20 mesi fa sono diventati un punto di non ritorno per molti altri.

I proprietari di Dumble Farm hanno cercato di diversificare perché un forte calo del prezzo del latte e l'alta inflazione stavano paralizzando la loro attività di allevamento di bestiame da latte.

"Ad alcune persone piace interagire con cani, gatti o cavalli e altre persone trovano che le mucche siano gli animali con cui vogliono stare", spiega Fiona Wilson all'AFP. "Le persone vengono in cerca di benessere. Quella sensazione che si prova a stare con gli animali è quasi come una terapia".

Nel gennaio 2022, gli allevatori hanno deciso di avviare altre attività e hanno venduto la loro mandria da latte, a eccezione di cinque mucche che non riuscivano a lasciare.La fattoria ha preparato le mucche per mesi prima di invitare i clienti a venire a coccolarle - e le mucche sembravano felici di accontentarle. All'interno della stalla, le mucche sonnecchianti si divertono a farsi grattare il mento e spazzolare il pelo morbido dai visitatori paganti.