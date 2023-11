Stare seduti non fa bene, qualsiasi attività fa meglio al cuore

AGI - Anche pochi minuti tolti alla sedentarietà migliorano la salute del cuore. A dirlo, una nuova ricerca condotta dall’University College London e supportata dalla British Heart Foundation. In questo studio pubblicato sull’ European Heart Journal, i ricercatori dell’UCL hanno analizzato i dati di sei studi, coinvolgendo 15.246 persone provenienti da cinque paesi, per comprendere come i movimenti nel corso della giornata siano associati alla salute del cuore, misurata attraverso sei comuni indicatori.

Le malattie cardiovascolari, che comprendono tutte le patologie cardiache e circolatorie, sono la causa numero uno di mortalità a livello globale. Nel 2021, sono state responsabili di un decesso su tre (20,5 milioni), con la malattia coronarica da sola come principale causa di morte. Dal 1997, il numero di persone affette da malattie cardiovascolari nel mondo è raddoppiato e si prevede un ulteriore aumento.

Ciascun partecipante ha utilizzato un dispositivo indossabile sulla coscia per misurare l’attività fisica nell’arco delle 24 ore e allo stesso tempo la salute del cuore. Dall’analisi è emersa una gerarchia di comportamenti che costituiscono una tipica giornata di 24 ore, tra i quali il tempo trascorso in attività moderata-intensa che fornisce il maggior beneficio alla salute cardiaca, seguito dall’attività leggera, dallo stare in piedi e dormire, rispetto all’impatto negativo del comportamento sedentario.

I ricercatori hanno modellato cosa succederebbe se un individuo cambiasse varie tipologie di un comportamento con un altro ogni giorno per una settimana, al fine di stimare l’effetto sulla salute del cuore per ciascuno scenario. Sostituire anche solo cinque minuti di comportamento sedentario con attività moderata-intensa ha avuto un effetto notevole sulla salute del cuore.

Ad esempio, per una donna di 54 anni con un BMI medio di 26,5, una variazione di 30 minuti si è tradotta in una diminuzione di 0,64 nel BMI, una differenza del 2,4%. Sostituire 30 minuti seduti o sdraiati con esercizio moderato o intenso potrebbe anche tradursi in una riduzione del 2,7% della circonferenza della vita o in una diminuzione del 3,6% dell’emoglobina glicata. Jo Blodgett, primo autore dello studio, ha sottolineato che “anche piccoli cambiamenti nel modo di muoversi possono avere un effetto positivo sulla salute del cuore, ma l’intensità del movimento è importante”.

L’osservazione più significativa è stata la sostituzione della seduta con attività moderata-intensa, che potrebbe essere una corsa, una camminata svelta o la salita di scale – fondamentalmente qualsiasi attività che aumenta il battito cardiaco e fa respirare più velocemente, anche solo per uno o due minuti. I ricercatori hanno indicato che, sebbene il tempo dedicato a un’attività intensa sia il modo più rapido per migliorare la salute del cuore, ci sono modi per beneficiare per persone di tutte le capacità – è solo che minore è l’intensità dell’attività, maggiore è il tempo necessario per iniziare a ottenere un beneficio tangibile.

Utilizzare una scrivania in piedi per alcune ore al giorno invece di una seduta, ad esempio, è un cambiamento su un periodo relativamente lungo ma può essere integrato facilmente nella routine lavorativa poiché non richiede alcun impegno temporale specifico. Coloro che sono meno attivi hanno anche ottenuto il maggior beneficio dal passaggio da comportamenti sedentari a comportamenti più attivi.

Emmanuel Stamatakis, co-autore dello studio, ha sottolineato l’uso di dispositivi indossabili nel consorzio ProPASS che permette di differenziare meglio tra tipi di attività fisica e postura, consentendo di stimare gli effetti sulla salute anche delle variazioni più sottili con maggiore precisione. Nonostante i risultati non possano inferire causalità tra i comportamenti motori e gli esiti cardiovascolari, contribuiscono a un crescente corpo di prove che collegano l’attività fisica moderata-intensa nell’arco delle 24 ore con miglioramenti nelle misurazioni del grasso corporeo.

Ulteriori studi a lungo termine saranno cruciali per comprendere meglio le associazioni tra movimento e esiti cardiovascolari. Il professore Mark Hamer, co-autore dello studio, ha concluso dicendo che “anche se potrebbe non sorprendere che diventare più attivi sia benefico per la salute del cuore, ciò che è nuovo in questo studio è la considerazione di una gamma di comportamenti nell’arco di tutta la giornata.

Questo approccio ci consentirà, alla fine, di fornire raccomandazioni personalizzate per incoraggiare le persone a diventare più attive in modi appropriati per loro”. James Leiper, Direttore Medico Associato della British Heart Foundation, ha commentato: “Sappiamo già che l’esercizio fisico può avere benefici reali per la salute cardiovascolare, e questa ricerca incoraggiante dimostra che piccole modifiche nella tua routine quotidiana potrebbero ridurre le probabilità di avere un infarto o un ictus".

"Questo studio mostra che sostituire anche solo alcuni minuti di sedentarietà con alcuni minuti di attività moderata può migliorare il tuo BMI, il colesterolo, la circonferenza della vita e avere molti altri benefici fisici".