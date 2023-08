AGI - Il numero di ragazze con diagnosi pubertà precoce è aumentato durante la pandemia Covid-19. A dirlo, uno studio condotto dall’Università di Genova e dall’Istituto Gaslini, finanziato dal Ministero della Salute italiano. Le cause? Potenziali fattori di rischio come l’eccessivo tempo trascorso davanti alla TV, smartphone e ad altri schermi e la ridotta attività fisica, secondo lo studio pubblicato nel Journal of the Endocrine Society.

Le ragazze iniziano a sviluppare cambiamenti fisici prima dei 8 anni, come gemme di seno nelle ragazze e testicoli più grandi nei ragazzi. La pandemia di Covid-19 è stata anche collegata a malattie endocrine come l’obesità, che è un noto contributore alla pubertà precoce nelle ragazze. “Il nostro studio conferma l’aumento delle diagnosi di pubertà precoce durante il Covid-19 e identifica fattori che contribuiscono come cattive abitudini alimentari e poco esercizio fisico, troppo tempo davanti allo schermo e disturbi del sonno”, ha affermato l’autore dello studio Mohamad Maghnie dell’Università di Genova e Istituto Giannina Gaslini di Genova.

“Abbiamo riscontrato un aumento di peso tra le ragazze con diagnosi di pubertà precoce durante la pandemia e un rapido aumento del peso corporeo è associato a uno sviluppo puberale avanzato”. I ricercatori hanno valutato l’incidenza della pubertà precoce prima e dopo la pandemia di Covid-19 in 133 ragazze italiane.

Hanno anche esaminato la possibile relazione tra Covid-19 e i cambiamenti dello stile di vita legati alla pandemia. Hanno trovato 72 casi di pubertà precoce prima della pandemia di COVID-19 (gennaio 2016-marzo 2020) e 61 casi tra marzo 2020 e giugno 2021. Ciò equivale a quattro nuovi casi al mese. I ricercatori hanno anche scoperto che le ragazze con diagnosi di pubertà precoce durante la pandemia di Covid-19 tendevano ad avere punteggi di indice di massa corporea (BMI) più elevati rispetto alle ragazze che non lo avevano. Queste ragazze hanno trascorso in media 2 ore al giorno utilizzando dispositivi elettronici e l’88,5% di loro ha interrotto qualsiasi attività fisica.

“Il ruolo dello stress, l’isolamento sociale, l’aumento dei conflitti tra i genitori, lo stato economico e l’aumento dell’uso di disinfettanti per mani e superfici rappresentano potenzialmente ulteriori ipotesi interessanti sul motivo per cui la pubertà precoce stia aumentando nei giovani”, ha affermato Maghnie. “Sebbene, la conseguenza dell’adattamento biologico non possa essere completamente esclusa”.