L'Oms: "Il Covid resta un'emergenza sanitara internazionale"

AGI - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ritiene che il Covid-19 rimanga un'emergenza sanitaria di portata internazionale perché continua ad essere "una pericolosa malattia infettiva" che può causare notevoli danni alla salute delle persone e ai sistemi sanitari dei Paesi.

In una dichiarazione adottata dal direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, su raccomandazione del Comitato di emergenza dell'organizzazione, si riconosce anche che la pandemia è entrata in una fase di "transizione", in cui bisogna muoversi con grande attenzione. Gli esperti dell'Oms hanno anche sollecitato Tedros a riflettere su come passare dalla fase di emergenza a una fase normale, in cui si convivere con il virus in sicurezza.