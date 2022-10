Analisi mediche: un sito aiuta a capire quali fare, dove farle e a che prezzo

AGI - Quali analisi cliniche servono in base alla propria patologia o condizione, in quale laboratorio o farmacia farle nella propria città, confrontare prezzi e offerte, con garanzia di affidabilità e imparzialità. Sono i servizi offerti da 'Faiuntestevai', sito nato nel marzo 2021 in piena emergenza Covid, che da pochi mesi ha ampliato il suo campo di ricerca estenendolo dai test contro il virus a tutti gli altri, dagli esami delle urine a quelli del sangue.

L'algoritmo 'traduce' le didicazioni nel test più adatto

L'algoritmo sviluppato dagli ideatori del sito, oltre a un menu ad albero con le principali analisi richieste, consente di scrivere la propria condizione, che il motore elabora e "traduce" nell'esame clinico più adatto da svolgere, suggerendo in base alla propria posizione le strutture idonee. "Il sito è nato in piena emergenza Covid - spiega all'AGI Lorenzo Pirrami, cofondatore - e ha aiutato milioni di cittadini e turisti a trovare dove effettuare un tampone. Di recente sono state aggiunte oltre 300 patologie e oltre 30 tipologie di analisi e test, come per esempio i test sulle intolleranze alimentari, Pap test, HIV test, e i check-up di salute".

Boom di richieste di test

Se durante la pandemia il portale ha registrato numeri importanti, diversi milioni di utilizzatori, ora che l'emergenza è scemata l'interesse non è calato, anzi: "Di recente c'è stato un vero e proprio boom per i test che aiutano a migliorare la propria salute e il proprio benessere. Per esempio, abbiamo rilevato un aumento del 200% di interesse di soluzioni di nutrizione personalizzata in cui vengono monitorati i nutrimenti nel sangue e lo stato del mirobiota intestinale per adattare la propria dieta e stili di vita".

Attenzione all'affidabilità

Semplice e gratuito, Faiuntestevai aiuta a trovare dove effettuare analisi non solo in laboratori e farmacie "ma anche a confrontare le offerte dei servizi a domicilio - aggiunge Pirrami - e quelli dei test fai-da-te con un particolare riguardo a mettere in rilievo l'affidabilità". Per questo gli ideatori del sito hanno aderito alla fondazione HON, una organizzazione internazionale no-profit che si propone di fornire agli utenti non muniti di cultura medica informazioni mediche e sanitarie utili ed affidabili.