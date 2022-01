I booster dei vaccini RNA sono efficaci con Omicron in eterologa

AGI - Una dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contro SARS-CoV-2 dopo le prime due dosi del vaccino contro il virus inattivato CoronaVac o del vaccino mRNA Pfizer-BioNTech ha dimostrato di fornire protezione contro la variante Omicron, in un paio di articoli pubblicati su Nature Medicine.

David Hui, Malik Peiris e colleghi dell’Università di Hong Kong hanno studiato le differenze nelle risposte anticorpali all’infezione con il tipo selvaggio o la variante Omicron di SARS-CoV-2 nelle persone che si erano riprese da COVID-19 (30 partecipanti; età media, 48,9 anni) o che avevano ricevuto vaccinazioni. Ciò includeva persone non infette un mese dopo la seconda delle due dosi del vaccino mRNA Pfizer-BioNTech (31 partecipanti; età media, 51,7 anni) o del vaccino CoronaVac (30 partecipanti; età media, 52,1 anni), coloro che hanno ricevuto due dosi di CoronaVac e una dose di richiamo aggiuntiva di CoronaVac (30 partecipanti; età media, 50,5 anni) o tre dosi di Pfizer–BioNTech (25 partecipanti; età media, 50,6 anni).

Gli autori hanno scoperto che due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o CoronaVac fornivano poca immunità anticorpale neutralizzante contro l’infezione da Omicron, anche a un mese dalla vaccinazione. L’integrazione di due dosi di uno dei due vaccini con una vaccinazione di richiamo Pfizer-BioNTech, tuttavia, ha fornito un’immunità accettabile, definita come livelli di anticorpi sufficienti a suscitare una protezione superiore al 50% contro SARS-CoV-2, un mese dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Tre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech hanno prodotto titoli anticorpali neutralizzanti medi contro Omicron di un terzo superiori a quelli provocati da due dosi di CoronaVac più un booster Pfizer-BioNTech. Tuttavia, tre dosi di CoronaVac non hanno suscitato sufficienti risposte anticorpali neutralizzanti contro Omicron.

In un secondo articolo, Akiko Iwasaki e colleghi della Yale University School of Medicine hanno esaminato l’efficacia di un regime vaccinale in tre parti, costituito da due dosi di CoronaVac seguite almeno quattro settimane dopo da una vaccinazione di richiamo con Pfizer-BioNTech, contro le varianti Delta e Omicron di SARS-CoV -2 partecipanti su 101 (70% femmine; età media 40,4 anni) nella Repubblica Dominicana.

I partecipanti che hanno ricevuto questa combinazione di vaccini avevano livelli elevati di anticorpi specifici del virus e forti risposte di neutralizzazione degli anticorpi sia contro la forma originale e ancestrale di SARS-CoV-2 che contro la variante Delta rispetto ai livelli precedenti al booster di mRNA.

Sebbene la neutralizzazione di Omicron non fosse rilevabile in coloro che avevano ricevuto solo due dosi di CoronaVac, la vaccinazione di richiamo aggiuntiva con Pfizer-BioNTech ha comportato un aumento di 1,4 volte dell’attività di neutralizzazione degli anticorpi contro Omicron, rispetto a coloro che hanno ricevuto due dosi di Pfizer-BioNTech o Moderna.

Nonostante questo aumento, tuttavia, i livelli di anticorpi neutralizzanti contro Omicron erano ancora ridotti complessivamente di 7,1 volte e 3,6 volte, rispetto ai livelli di anticorpi contro il virus ancestrale o la variante Delta del virus, rispettivamente. In particolare, l’infezione precedente con SARS-CoV-2 non ha elevato significativamente i livelli di anticorpi contro Omicron nei partecipanti che avevano ricevuto il regime di vaccino misto.

Gli autori concludono che questi risultati evidenziano ulteriormente la capacità della variante Omicron di eludere l’immunità indotta da vaccino o infezione, sottolineando l’importanza globale delle vaccinazioni di richiamo negli sforzi per combattere le varianti emergenti di SARS-CoV-2.