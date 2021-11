Il parere dell'Ema sul vaccino Pfizer agli under 12 arriverà la prossima settimana

AGI - "La valutazione del vaccino di Pfizer per i bambini tra i 5 e gli 11 anni è attesa per fine mese, probabilmente il Chmp la fornirà entro la fine della prossima settimana". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema.

"Avremo altri dati che corroboranno il fatto che prima o poi - ha aggiunto Cavaleri - la terza dose dovrà essere data a maggioranza della popolazione per ripristinare la protezione iniziale del vaccino".

Per il responsabile della strategia vaccinale dell'Ema "addentrandoci nella stagione invernali i casi di contagi e ricoveri per Covid-19 sono in rialzo in quasi tutti gli Stati membri" dell'Ue.

Protezione cala ma non contro malattie gravi

"La protezione del vaccino contro il Covid cala con il tempo, in particolare nel prevenire il contagio e la malattia lieve, ma resta contro le malattie gravi. Non viene azzerata" ha sottolineato Cavaleri.

"Non abbiamo dati per indicare che vaccini possano scatenare esacerbazioni nelle persone con malattie croniche" e "la mole di dati a disposizione e' piuttosto ampia" dato che "solo nell'Ue sono stati somministrati 550 milioni di vaccini". Ha detto Georgy Genov, capo della farmacovigilanza dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), nella conferenza stampa sulla lotta al Covid.

Inoltre, ha aggiunto Genov, le persone affette da malattie croniche "rischiano serie conseguenze" in presenza di un'infezione, di qui l'appello dell'esperto a sottoporsi al vaccino