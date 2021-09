In Italia quasi l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale 

AGI - Sono 71.611 le terze dosi del vaccino contro il Covid 19 somministrate in Italia, il 7,69% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva-richiamo.

Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono, invece, 45.126.105, l'83,55% della popolazione over 12, mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.417.178, il 78,54% della popolazione over 12.

È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'Emergenza sanitaria aggiornato alle 14.01 di oggi.

Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono 84.612.928, l'85,6% del totale di quelle consegnate, pari finora a 98.881.105 (nel dettaglio 70.143.168 Pfizer/BioNTech,15.235.688 Moderna, 11.543.358 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.891 Janssen).