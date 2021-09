Covid: scendono i nuovi casi e il tasso di positività, in calo anche ricoveri e terapie intensive

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.525, contro i 3.797 di ieri ma soprattutto i 4.578 di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 15%. Con 357.491 tamponi, 80 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dall'1,4% all'1%.

I decessi sono 50 (ieri 52), per un totale di 130.653 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -16) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 481, mentre i ricoveri ordinari calano di 56 unità (ieri -97) e sono 3.497 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia, con 478 contagi, seguita da Sicilia (+424), Veneto (+376), Campania (+342), Emilia Romagna (+340) e Lazio (+306). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.657.215.

I guariti sono 4.451 (ieri 5.265), per un totale di 4.423.988. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 982 in meno (ieri -1.527), che scendono a 102.574.

Di questi, sono in isolamento domiciliare 98.596 pazienti.