Un malato di 'vaiolo delle scimmie': negli Usa scatta il tracciamento

AGI - In Usa, a Dallas, un uomo è ricoverato in ospedale perchè ha contratto il vaiolo delle scimmie tornando da un viaggio in Nigeria. L'uomo, che non è stato identificato, ha preso un volo per gli Stati Uniti da Lagos l'8 luglio, è atterrato ad Atlanta il giorno successivo e poi si è imbarcato su un volo per Dallas.

Adesso, le autorità sanitarie locale, stanno monitorando quotidianamente più di 200 persone in 27 diversi Stati, temendo una possibile esposizione alla malattia: i Centers for Disease Control and Prevention sono preoccupati per i passeggeri che erano a bordo di due voli.

L'uomo - ritenuto il primo caso di vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti dal 2003 - è in ospedale ma in condizioni stabili.

Finora non sono stati riscontrati nuovi casi. Il vaiolo delle scimmie è una rara malattia virale che si trova per lo più nei Paesi tropicali dell’Africa centrale e occidentale: viene chiamato vaiolo delle scimmie perché fu scoperto nelle scimmie da laboratorio nel 1958.

Negli esseri umani, le caratteristiche cliniche sono simili a quelle del vaiolo.

In Africa il vaiolo delle scimmie è fatale in circa il 10% delle persone che lo contraggono; la mortalità per il vaiolo umano era di circa il 30% dei casi prima cha la malattia fosse eradicata.