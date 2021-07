Covid: 1.390 nuovi casi e 25 decessi,indice di positività scende allo 0,7%

AGI - In linea con il dato di giovedì il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 1.390, contro i 1.394 di 24 ore fa. E' il secondo numero più alto dal 12 giugno scorso. Il numero di tamponi oggi risulta pari a 196.922, oltre 22mila in più su ieri, e l'indice di positività scende a 0,7% dallo 0,8.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I decessi sono oggi 25, numero quasi doppio rispetto a quello di giovedì (13), portando a quota 127.756 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia in Italia.

In leggero calo il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 167 contro i 180 di giovedì, con 8 ingressi giornalieri (come ieri), mentre i ricoveri ordinari scendono a 1.167 (-30 su giovedì).

Il numero di persone in isolamento domiciliare è pari a 40.060 (-32), quello delle persone attualmente positive è di 41.396 (giovedì erano 41.469). Il numero totale di dimessi guariti è finora pari a 4.099.339.