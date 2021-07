L'appello del sindaco di Cesena: "Vaccinatevi, siete in pericolo" 

AGI - Un accorato appello agli over 60 a decidersi per il vaccino perchè si tratta di una scelta troppo importante che non può essere rimandata, pena un rischio troppo alto per se stessi e per gli altri.

A preoccupare il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, sono i dati sul territorio : a sei mesi dall’inizio della campagna vaccinale sono circa 8.000 gli ultrasessantenni residenti nel comprensorio cesenate a non essersi ancora vaccinati. Cinquecento di questi hanno più di 80 anni, 2.500 ne hanno oltre 70 e 5.000 hanno tra i 60 e i 70 anni.E sono quelli che rischiano di più.

“Sono numeri troppo alti – commenta il primo cittadino rivolgendosi direttamente a questa fascia di popolazione –. Si tratta di circa il 12% dei 64.000 cittadini over 60 dell’ambito cesenate. A fronte di questo dato, comune a tutto il Paese, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi con parole nette: vaccinatevi, siete in pericolo! L’infezione da Covid sulla fascia anagrafica over 60 è dieci/cento volte più pericolosa, letale, che nel resto della popolazione “giovane”, che pure è chiamata a non esitare a vaccinarsi”.

Per cercare di dare a tutti una soluzione, il 9 luglio a Cesena i punti vaccinali apriranno le porte anche la sera per una somministrazione straordinaria di Johnson&Johnson dedicata a questa fascia di età.

"Vogliamo vedervi lì, in fila. Prenotatevi, non esitate più. È troppo importante". Aspettare la disponibilità di un vaccino diverso- spiega ancora il primo cittadino - come fosse l’attesa di un paio di scarpe della giusta misura, è un errore che può costare caro. Non siate incoscienti! Se ci sono delle ragioni per avere un vaccino diverso, saranno i medici a valutarlo. Fidatevi dei medici che ci stanno proteggendo, e non di quei pochi che, non vaccinandosi per primi, farebbero meglio a cambiare mestiere".

"Per chi non è più giovanissimo- ricorda ancora Lattuca - il Covid è capace di decimare i contagiati e, sopra gli 80 anni, si trasforma in una roulette russa. Questo non è terrorismo. È la verità, purtroppo. Tutti i vaccini, sì tutti e quattro, sono sicuri ed efficaci anche dopo la prima dose nel ridurre gravi conseguenze cliniche. Sono efficaci contro le varianti, e raccomandati senza eccezioni per la vostra età. A scanso di equivoci, io sono vaccinato con il vaccino Johnson&Johnson che, così come AstraZeneca, non è di serie B".

"Ora tocca a voi, fatelo per la vostra salute, fatelo per chi vi sta accanto, per i vostri figli che devono lavorare e per i vostri nipoti che hanno il diritto di andare a scuola o a giocare con gli amici senza il terrore di potervi contagiare. Fatelo per chi rischia di essere curato in ritardo perché si trova "davanti" troppi malati di Covid."

Ci sono due mesi davanti per completare le vaccinazioni e farsi trovare pronti all’autunno. Occorre però che ognuno faccia la propria parte.

"Da questa pandemia - conlude il sindaco di Cesena - ce lo siamo sempre detti, ne usciremo tutti insieme e non uno alla volta".