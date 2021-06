Mangiare pesce e verdure abbatte il rischio di ammalarsi gravemente di Covid. Uno studio

AGI - Una dieta a base di verdure e pesce può aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare una grave infezione da covid. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition Prevention & Health dopo che diverse ricerche avevano suggerito che la dieta può svolgere un ruolo nella gravità dei sintomi e nella durata della malattia.

I ricercatori hanno basato la loro analisi sulle risposte date da oltre duemila medici e infermieri con un'ampia esposizione al virus in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. I partecipanti facevano parte di una rete globale di professionisti sanitari iscritti a Survey Healthcare Globus. I ricercatori hanno utilizzato il network per identificare i medici ad alto rischio di infezione a causa del loro lavoro.

Il sondaggio online, che si è svolto tra luglio e settembre 2020, è stato progettato per ottenere informazioni dettagliate sui modelli dietetici degli intervistati, sulla base di un questionario sulla frequenza dei vari alimenti durante l'anno precedente e sulla gravità dell'eventuale infezione da covid.

Il sondaggio ha anche raccolto informazioni sulla storia personale, sull'anamnesi, sull'uso di farmaci e sullo stile di vita. Le varie diete sono state combinate in verdure, pesce e diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto proteico. Per lo studio sono state prese in considerazione variabili potenzialmente influenti, come età, origine etnica, specialità medica e stile di vita (fumo o esercizio fisico).

Gli intervistati che hanno affermato di seguire diete a base di verdure o pesce avevano, rispettivamente, il 73% e il 59% di probabilità inferiori di infezione da COVID-19 da moderata a grave, rispetto a coloro che non avevano questi schemi dietetici.

Coloro che hanno affermato di aver seguito una dieta a basso contenuto di carboidrati e ricca di proteine ​​avevano quasi 4 volte più probabilità di contrarre un'infezione da covid da moderata a grave.

Gli esperti sottolineano che lo studio non permette di stabilire una causa, ma piuttosto una correlazione. Le diete a base vegetale sono ricche di nutrienti, vitamine e minerali, tutti importanti per un sistema immunitario sano, mentre il pesce è un'importante fonte di vitamina D e acidi grassi omega-3, entrambi con proprietà antinfiammatorie. sottolineano i ricercatori.