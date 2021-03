Rezza: "Si tornerà alla normalità in 7-13 mesi con 240 mila dosi di vaccino al giorno"

AGI - "Con 240mila dosi di vaccini somministrate al giorno ritorneremo allo stile di vita pre pandemico in 7-13 mesi". È quanto ha annunciato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, illustrando in Senato il modello matematico sull'impatto della campagna vaccinale.

Secondo Rezza, "quello di cui c'è sicuramente bisogno è una fortissima accelerazione della campagna vaccinale. Se riuscissimo a fare 300-350mila vaccinazioni al giorno, a dare una accelerazione al piano, noi riusciremmo a vaccinare tante persone entro breve tempo, che sarebbe la migliore cosa perché nel momento in cui chiediamo sacrifici alle persone dobbiamo dare anche la speranza ai cittadini".

Rezza ha, inoltre, spiegato che "ieri c'è stata la prima riunione con la Commissione salute delle Regioni e io spero di andare in Conferenza Stato-Regioni entro dopodomani, con nuove raccomandazioni sui gruppi a cui dare con priorità la vaccinazione anti Covid, che potrebbero includere i caregiver, i genitori dei bambini immunodepressi, così come gli ospiti delle comunità- carceri, le strutture per malati mentali e persone portatrici di handicap".